Né vincitori, né vinti: Milan-Inter finisce 0-0, il derby di Coppa Italia si decide al ritorno La gara d’andata della semifinale di Coppa Italia 2021-2022 tra Milan e Inter si è chiusa con uno scialbo pareggio per 0-0.

A cura di Vito Lamorte

Si decide tutto al ritorno. Milan e Inter chiudono la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia 2021-2022 con uno scialbo pareggio per 0-0. A San Siro succede poco o nulla. Si potrebbe parlare benissimo di un'altra stracittadina, come fece quel fuoriclasse di Beppe Viola in occasione del ‘derbycidio' del 27 marzo 1977 per la Domenica Sportiva, visto che non si ricordano parate dei due portieri e le emozioni sono state davvero poche. Una serata che verrà ricordata più per le manifestazioni di sostegno a favore della popolazione ucraina che per il calcio giocato: prima del match coreografia con i colori della bandiera del paese vittima dell'invasione russa e video-messaggio di Shevchenko, simbolo del calcio ucraino e leggenda rossonera. La gara di ritorno si giocherà il 20 di aprile.

Nel primo tempo i rossoneri si sono fatti preferire per intensità e proposta offensiva ma alla squadra di Pioli è mancata sempre la giocata di rifinitura o nella conclusione verso la porta di Handanovic. I due reparti difensivi hanno avuto la meglio sugli attaccanti. A metà della prima frazione Alessio Romagnoli ha dovuto lasciare il campo per un problema all'adduttore sinistro: al suo posto è entrato Kalulu.

All'inizio della ripresa il Diavolo ha protestato per un intervento di Skriniar su Giroud in area ma l'arbitro Mariani era vicino all'azione e ha indicato che non vi erano azioni fallose da parte del difensore nerazzurro.

Dal punto di vista tecnico non è stata una grande partita, da parte di entrambe le squadre: tanti errori, sbavature e dettagli tecnici che non si vedevano da diversi derby. Probabile che la tensione per la posta in palio abbia creato un po' di pressione per le due squadre, che si giocheranno tutto nella gara di ritorno.

Il tabellino di Milan-Inter

RETI: /

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi ( Calabria), Tomori, Romagnoli (25′ Kalulu), Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers (67′ Messias), Krunic (67′ Diaz), Leao (67′ Rebic); Giroud. Allenatore: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries (88′ Darmian), Barella (65′ Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic (88′ Gosens); Lautaro (65′ Sanchez), Dzeko (80′ Correa). Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Maurizio Mariani.