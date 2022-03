Quando si gioca la finale di Coppa Italia 2022: data e stadio della partita Inter-Milan e Fiorentina-Juventus sono le semifinali di andata di Coppa Italia che si giocano oggi e domani, 2 marzo. Il ritorno è previsto per il 20 e 21 aprile. La finale è in programma a maggio, a ospitarla sarà di nuovo lo stadio Olimpico di Roma.

La finale di Coppa Italia torna allo stadio Olimpico di Roma dopo la parentesi del Mapei Stadium di Reggio Emilia

La Coppa Italia 2021/2022 si avvia verso la fase finale: oggi e domani si giocano le gare di andata delle semigfinali – derby Inter–Milan e la sfida Fiorentina–Juventus. Per conoscere quali saranno le finaliste bisognerà attendere il 20 e il 21 aprile, quando verranno giocate le gare di ritorno. La data cerchiata in rosso in calendario è mercoledì 11 maggio: è allora che si giocherà la finale per il titolo vinto nella scorsa stagione dai bianconeri di Massimiliano Allegri. Chi conquisterà la Coppa Italia si candiderà per un'altra finale, quella di Supercoppa italiana, da disputare contro la squadra che vincerà lo scudetto. La più recente, giocata a gennaio, ha visto prevalere l'Inter (2-1 allo scadere dei supplementari) contro la ‘vecchia signora'.

A ospitare la finale di Coppa Italia sarà lo stadio Olimpico di Roma dopo l'ultima parentesi del Mapei Stadium di Reggio Emilia, che rappresentò una novità dopo ben 13 anni di accoglienza nella Capitale. Dietro il cambio di sede ci furono ragioni commerciali e l'evento – come avvenuto anche per la finale di Supercoppa italiana – venne spostato in Emilia Romagna che si aggiudicò la sponsorizzazione versando circa un milione di euro nelle casse delle Lega di Serie A. In ballo c'era anche il Meazza di San Siro a Milano ma le due finaliste (Juventus e Atalanta) si opposero all'ipotesi.

A fare la differenza per la qualificazione in finale di Coppa Italia c'è un fattore importante: la regola del gol segnato in trasferta che, almeno per questa edizione del trofeo, resta valida mentre dalla prossima si uniformerà al nuovo regolamento della Uefa che ne ha abolito la validità in Champions, Europa League e Conference League. Inter e Milan arrivano all'incontro dopo risultati alterni in campionato che ne hanno rallentato la marcia in vetta alla classifica. Nel duello tra Viola e Juve, oltre alla tradizionale rivalità, c'è un motivo d'interesse in più: Dusan Vlahovic che ha lasciato i toscani nell'ultima sessione di mercato a gennaio per trasferirsi a Torino. Una cessione molto discussa sia per l'attacco frontale del presidente, Commisso, al calciatore e ai suoi procuratori, sia per la reazione dei tifosi.