Dove comprare i biglietti per Juve-Inter finale di Coppa Italia 2022: prezzi e quando escono Tutte le informazioni su dove acquistare i biglietti per la finale di Coppa Italia Juventus-Inter. La Lega Serie A ha reso noti ufficialmente anche i prezzi dei biglietti della sfida che si giocherà l’11 maggio 2022 allo stadio Olimpico di Roma.

A cura di Fabrizio Rinelli

La finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter si disputerà il prossimo 11 maggio 2022 alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma. La Lega Serie A ha così annunciato con una nota la vendita dei biglietti per le due tifoserie. Sono stati dunque riportati orari, prezzi e le diverse modalità di vendita anche da parte dei due club che hanno previste diverse fasi di vendita a seconda di quanto imposto dalle società.

La squadra che giocherà ‘in casa' determinata dal sorteggio pro forma sarà la Juventus. Sarà dunque Juventus-Inter la sfida che vedrà di fronte sfidarsi per l'ultimo atto della competizione la squadra di Allegri contro quella di Simone Inzaghi. Sarà il quarto incontro fra bianconeri e nerazzurri dopo le sfide di andata e ritorno in campionato e la finale di Supercoppa Italiana poi vinta dall'Inter allo scadere.

I biglietti di Juve-Inter in vendita dal 2 maggio: dove e come comprarli

La Lega Serie A ha dunque fatto sapere tutte le informazioni necessarie ai tifosi di Juventus e Inter per poter acquistare i ticket della finale di Coppa Italia. I biglietti per i tifosi bianconeri e nerazzurri saranno in vendita a partire dal prossimo lunedì 2 maggio 2022 dalle ore 10 del mattino sul sito di Vivaticket.

Per poter procedere all'acquisto dei biglietto, sarà necessario accedere alla piattaforma tramite collegamento in Rete, inserire le proprie credenziali (procedere alla registrazione per chi ancora non avesse già un proprio profilo) e accedere all'area riservata alla vendita del biglietto con tutte le informazioni sull'evento riservate.

Lo stadio Olimpico sarà ovviamente suddiviso equamente tra tifosi della Juventus e dell'Inter. Ai sostenitori bianconeri sono infatti riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud. Ai sostenitori dell’Inter sono riservati invece i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord.

Quanto costano i biglietti per la finale di Coppa Italia: i prezzi

La Lega Serie A ha dunque reso noti anche i prezzi stabiliti per la finale di Coppa Italia. Ogni settore ha ovviamente un prezzo:

Tribuna Monte Mario: 190 euro

Tribuna Tevere: 135 euro

Distinti: 50 euro

Curve: 35 euro

Non deambulanti e invalidi al 100% con accompagnatore: Gratuito

Bambini che non abbiano compiuto il 6° anno di età: Ingresso gratuito senza diritto di posto.

Le tre fasi di vendita previste dalla Juventus:

Dalle ore 10 del 2 maggio 2022 , fino alle ore 9 del 3 maggio 2022 la vendita sarà riservata ai sostenitori della J1897 Membership.

, fino alle ore 9 del la vendita sarà riservata ai sostenitori della J1897 Membership. Dalle ore 10 del 3 maggio 2022 , fino alle ore 9 del 4 maggio 2022 , si aggiungono alla vendita dei biglietti anche i possessori della Black&White Membership;

, fino alle ore 9 del , si aggiungono alla vendita dei biglietti anche i possessori della Black&White Membership; Dalle ore 10 del 4 maggio 2022, fino alle ore 9 del 5 maggio 2022, si aggiungeranno anche gli abbonati Juventus 19/20.

Le due fasi di vendita previste dall'Inter:

Dalle ore 10 del 2 maggio 2022 , fino alle ore 9 del 4 maggio 2022 , la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia sarà riservata solo agli abbonati della Serie A 19/20 Inter.

, fino alle ore 9 del , la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia sarà riservata solo agli abbonati della Serie A 19/20 Inter. Dalle ore 10 del 4 maggio 2022, fino alle ore 9 del 5 maggio 2022, invece si aggiungono alla vendita riservata anche i soci Inter Club.

Le vendita "libera" dei biglietti residui per entrambe le squadre invece, prenderà il via alle ore 12 del 5 maggio 2022