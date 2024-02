Tabellone Calciomercato Serie A 2023/24, acquisti e cessioni: i trasferimenti di tutte le squadre Il tabellone del calciomercato invernale della Serie A 2023-2024 con i nuovi acquisti, le cessioni di Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli e di tutte le altre squadre del campionato. Tutti i movimenti di mercato e i trasferimenti ufficiali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sessione invernale del calciomercato 2023/2024 di Serie A è giunta al termine e si è definito il nuovo tabellone dei trasferimenti ufficiali perfezionati da tutte le squadre da qui fino a fine della stagione. L'Inter ha colmato la lacuna in corsia con Buchanan, mentre la Juventus ha rinforzato centrocampo e difesa prelevando Carlos Alcaraz e Djalo, soffiato all’Inter. Molto attivo anche il Napoli che si è assicurato le prestazioni di Dendoncker e Popovic, oltre a Ngonge, Mazzocchi e Traoré La Serie A ha salutato Dragusin che dopo l’ottima prima parte di stagione è passato al Tottenham.

Tutte le trattative, gli acquisti e le cessioni, le probabili formazioni e i cambiamenti tattici dei moduli.o.

Inter

Acquisti: Buchanan (c, Bruges)

Cessioni: Agoumé (c, Siviglia), Salcedo (a, Lecco)

Come giocherà (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Juventus

Acquisti: Tiago Djalò (d, Lille), Adzic (c, Buducnost), Pedro Felipe (d, Palmeiras), Alcaraz (c, Southampton)

Cessioni: Huijsen (d, Roma), Ranocchia (c, Palermo), Frabotta (d, Cosenza)

Come giocherà (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Milan

Acquisti: Gabbia (d, Villarreal), F. Terracciano (d, Verona)

Cessioni: Maldini (a, Monza), Krunic (c, Fenerbahce), Romero (a, Almeria), Vasquez (p, Ascoli)

Come giocherà (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Napoli

Acquisti: Mazzocchi (d, Salernitana), Traorè (c, Bournemouth), Ngonge (a, Verona), Dendoncker (c, Aston Villa)

Cessioni: Elmas (c, Lipsia), Zanoli (d, Salernitana), Zerbin (a, Monza)

Come giocherà (3-4-2-1): Meret; Ostigard, Rrhamani, Natan; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Osimhen.

Roma

Acquisti: Huijsen (d, Juventus), Angelino (d, Lipsia)

Cessioni: Louakima (d, Lecco), Solbakken (a, Urawa Reds), Vina (d, Flamengo), Kumbulla (d, Sassuolo), Darboe (c, Sampdoria)

Come giocherà (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, ANGELINO; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Lazio

Acquisti: –

Cessioni: Cicerelli (c, Catania), Basic (c, Salernitana)

Come giocherà (4-3-2-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni.

Atalanta

Acquisti: Hien (d, Verona), Diao (a, Verona)

Cessioni: Zortea (d, Frosinone), Cittadini (d, Genoa)

Come giocherà (3-4-1-2): Carnesecchi; Dijmsiti, Scalvini, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.

Bologna

Acquisti: Ilic (d, Partizan Belgrado), Castro (a, Velez), Odgaard (a, Az Alkmaar)

Cessioni: Bonifazi (d, Frosinone)

Come giocherà (4-3-2-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler, Ferguson; Orsolini, Salemaekers; Zirkzee.

Cagliari

Acquisti: Mina (d, Fiorentina)

Cessioni: Pereiro (c, Ternana), Goldaniga (d, Como)

Come giocherà (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Luvumbo.

Empoli

Acquisti: Goglichidze (d, Torpedo Kutaisi), Zurkowski (c, Spezia), Cerri (a, Como), Niang (a, Adana Demirspor)

Cessioni: Stubljar (p, Domzale), Ranocchia (c, Juventus – fp), Maldini (a, Milan – fp)

Come giocherà (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, ZURKOWSKI, Marin, Grassi, Gyasi; NIANG, Cambiaghi.

Fiorentina

Acquisti: Faraoni (d, Verona), Belotti (a, Roma)

Cessioni: Pierozzi (d, Salernitana), Krastev (d, Feralpisalò), Brekalo (a, Hajduk Spalato), Mina (d, Fiorentina)

Come giocherà (4-3-3): Terracciano, FARAONI, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, BELOTTI, Ikoné.

Frosinone

Acquisti: Bonifazi (d, Bologna), Ghedjemis (a, Rouen), Zortea (d, Atalanta), Seck (a, Torino), Valeri (d, Cremonese)

Cessioni: Avella (p, Brescia), Lulic (c, Bari)

Come giocherà (3-4-3): Turati; BONIFAZI, Okoli, Romagnoli; Lirola, Barrenechea, Mazzitelli, ZORTEA; Soulé, Kaio Jorge, Harroui.

Genoa

Acquisti: Spence (d, Tottenham), Bohinen (c, Salernitana), Ankeye (a, Sheriff Tiraspol), Cittadini (d, Atalanta), Stolz (p, St. Polten), Vitinha (a, Marsiglia)

Cessioni: Hefti (d, Montpellier), Dragusin (d, Tottenham), Jagiello (c, Spezia), Kutlu (c, Galatasaray), Puscas (a, Bari)

Come giocherà (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, SPENCE; Gudmundsson, Retegui.

Lecce

Acquisti: Pierotti (a, Colon), Yilmaz (c, Bayer Leverkusen), Winkelmann (a, Lecce)

Cessioni: Faticanti (c, Ternana), Borgo (c, Nardò), Salomaa (a, Lecco)

Come giocherà (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

Monza

Acquisti: D. Maldini (a, Empoli), Zerbin (a, Napoli), Popovic (a, svincolato), Djuric (a, Verona)

Cessioni: F. Carboni (c, Ternana)

Come giocherà (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Marí, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, V. Carboni; DJURIC.

Salernitana

Acquisti: Mikael (a, America MG), Pierozzi (d, Fiorentina), Basic (c, Lazio), Zanoli (d, Napoli), Pellegrino (d, Milan), Vignato (c, Pisa)

Cessioni: Mazzocchi (d, Napoli), Bohinen (c, Genoa), Cabral (a, Olympiacos Pireo)

Come giocherà (4-3-3): Ochoa; ZANOLI, PELLEGRINO, Fazio, BRADARIC; BASIC, Maggiore, Coulibaly; Candreva, Dia, Tchaouna.

Sassuolo

Acquisti: Doig (d, Verona), Kumbulla (d, Roma)

Cessioni: Ioannou (d, Frosinone), Alvarez (a, Sampdoria), Viña (d, Roma – fp)

Come giocherà (4-3-3): Consigli: Toljan, Erlic, Ferrari, DOIG; M. Henrique, Boloca, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurentié.

Torino

Acquisti: Lovato (d, Salernitana). Okereke (a, Cremonese), Masina (d, Udinese)

Cessioni: N'Guessan (d, Ternana), Seck (a, Frosinone), Radonjic (c, Mallorca), Zima (d, Slavia Praga)

Come giocherà (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Udinese

Acquisti: Giannetti (d, svincolato), Di Leva (c, Telstar)

Cessioni: Pafundi (a, Losanna), Masina (d, Torino)

Come giocherà (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca.

Verona

Acquisti: Tavsan (a, NEC), Noslin (a, Fortuna Sittard), Dani Silva (c, Vitória Sport Clube), Belahyane (c, Nizza), Vinagre (d, Sporting), Mitrovic (a, Stella Rossa), Swiderski (a, Charlotte)

Cessioni: Hien (d, Atalanta), F. Terracciano (d, Milan), Diao (a, Atalanta), Kallon (a, Bari), Hongla (c, Granada), Faraoni (d, Fiorentina), Ngonge (a, Napoli), Doig (d, Sassuolo), Djuric (a, Monza), Amione (d, Santos Laguna)

Come giocherà (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, VINAGRE; Duda, Folorunsho; NOSLIN, MITROVIC, Lazovic; SWIDERSKI