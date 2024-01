Chi è Leander Dendoncker, il centrocampista belga in arrivo al Napoli dalla Premier League Operazione a sorpresa del Napoli, fissate le visite mediche per il calciatore dell’Aston Villa che in azzurro si trasferisce con la formula del prestito com diritto di riscatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Leander Dendoncker, 28 anni, mediano belga alto 188 cm dell'Aston Villa. È lui il centrocampista che il Napoli sta per prendere in questa sessione di mercato di gennaio, il rinforzo richiesto per dare maggiore spessore e alternative al reparto.

Effettuerà nella giornata di domani le visite mediche poi metterà la firma in calce all'accordo che lo vedrà in azzurro almeno fino al termine della stagione: l'operazione, infatti, si chiuderà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro (come rilanciato da Sky).

Dendoncker ricopre il ruolo di mediano davanti alla difesa ma può essere impiegato anche come centrale (sempre a metà campo) oppure nel pacchetto arretrato. Nella stagione attuale è partito una sola volta titolare in campionato (a dicembre scorso, contro il Manchester United ed è andato anche in gol), subentrando spesso per spiccioli di gara. Quindici le presenze complessive considerando tutte le competizioni per un totale di 395 minuti disputati.

In nazionale ha giocato l'ultima partita a giugno 2023 (1-1 contro l'Austria nel girone di qualificazione agli Europei poi non è stato più convocato), nel 2022 ha partecipato alla spedizione dei ‘diavoli rossi' ai Mondiali in Qata (2 presenze con Canada e Croazia). Un gol e una presenza invece nella Coppa del Mondo del 2018, con il Belgio che si piazzò terzo nell'edizione russa del trofeo.

Dendoncker è cresciuto nel settore giovanile dell'Anderlecht con il quale ha esordito nel 2013 (171 presenze, 11 gol), prima di trasferirsi al Wolverhampton nel 2018 (159 presenze, 12 gol) e successivamente all'Aston Villa (36 presenze, 1 gol).

L'ingaggio del mediano belga dovrebbe essere il penultimo colpo annunciato dal presidente, Aurelio De Laurentiis, che subito dopo la Supercoppa italiana a Riyad aveva fornito l'identikit dei calciatori in arrivo: un centrocampista e un difensore. Nel primo caso la casella è stata colmata, nel secondo – se tutto andrà bene – è Perez dell'Udinese il calciatore che sarà inserito nel reparto arretrato.