Dragusin al Tottenham, l'agente racconta la crisi sulla strada per l'aeroporto: "Siamo sconvolti"

A cura di Marco Beltrami

Radu Dragusin al Tottenham, affare fatto. Il tormentone di mercato relativo al futuro del difensore rumeno è finito, con la scelta che è ricaduta sul club inglese. Una vera e propria corsa quella al calciatore del Genoa, protagonista di un'eccellente prima parte di stagione. E all'ultima curva ecco che si è fatto avanti in maniera massiccia in sede di trattative il Bayern Monaco, con un'offerta importante. Non c'è stato però nulla da fare.

Una proposta che si è aggiunta a quelle delle pretendenti italiane, come Napoli e Milan, che però non hanno potuto controbattere a livello economico. Insomma una situazione che ha messo in crisi Dragusin: difficile scegliere, soprattutto quando a sparigliare le carte del mercato arriva un'offerta come quella dei tedeschi. Alla fine però Radu si è mostrato una persona di parola con buona pace del rilancio del Bayern rispetto alla proposta del Tottenham. Il suo sì agli Spurs e alla possibilità di giocare in Premier ha resistito, e così sono scivolati i titoli di coda sulla trattativa, chiusa con 25 milioni più 6 di bonus e il prestito di Spence per il Genoa.

Ora dunque non è più tempo di guardarsi indietro per Dragusin che è già volato a Londra per iniziare la sua nuova avventura professionale al Tottenham. Difficile dimenticare però questa trattativa infiammatasi nelle ultime ore. Ne sa qualcosa il suo agente Florin Manea, che ai microfoni di gsp.ro ha raccontato quanto accaduto. Difficile credere che il suo assistito abbia detto no al Bayern Monaco: "Questa mattina, alle 8, la decisione è stata presa. Eravamo determinati ad andare al Tottenham, ma l'offerta è arrivata dal Bayern. E ci siamo fermati sul posto. Stavo andando all'aeroporto. Ho detto che dobbiamo pensare attentamente e valutare. Il Bayern è uno dei club più grandi. Non posso credere di aver rifiutato il Bayern!".

Ci ha pensato proprio l'agente di Dragusin ad informare il Bayern della scelta di andare al Tottenham di Dragusin: "Questa è stata la decisione. L'ho concordata con Radu e la sua famiglia. Ho informato il Bayern che quella era la decisione, che sono arrivati ​​negli ultimi cento metri e che sarebbe stato difficile cambiare la nostra decisione. Forse in futuro ci arriveremo. Siamo un po' sconvolti. Rifiutare il Bayern… Ma alla fine era quello che Radu e la sua famiglia volevano. È felice. Andiamo al Tottenham!".