Chi è Carlos Alcaraz, ultimo colpo di mercato della Juve: "Il mio carattere gioca contro di me" Carlos Alcaraz alla Juventus è uno degli ultimi colpi del mercato invernale. Chi è il centrocampista argentino e quali sono le sue caratteristiche.

A cura di Marco Beltrami

La Juventus ha sfruttato le ultime ore del calciomercato invernale per prendere Carlos Alcaraz. Il centrocampista argentino classe 2002, omonimo dell'attuale numero 2 del tennis mondiale, ha già detto sì alla squadra di Allegri con visite mediche in programma a Londra. Per lui Juventus e Southampton hanno imbastito una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato su una cifra superiore ai 35 milioni di euro. Ma chi è il calciatore Carlos Alcaraz e quali sono le sue trattative?

Nato a La Plata, Alcaraz ha dedicato tutta la sua giovane vita al calcio. Solo omonimo del tennista numero 2 al mondo spagnolo, Carlos ha effettuato tutta la trafila giovanile nel Racing Avellaneda, società che gli ha permesso di esordire tra i professionisti nemmeno maggiorenne. Le sue prestazioni gli hanno permesso in poco meno di tre anni di conquistare l'interesse di mercato delle big europee oltre alle casacche. Un anno fa ecco che si è mosso il Southampton che lo ha acquistato per poco meno di 14 milioni di euro.

Il suo piglio gli ha permesso di non risentire del trasferimento dal Sudamerica all'Europa e nonostante un fisiologico periodo di ambientamento si è preso una casacca da titolare. Purtroppo non è riuscito ad evitare la retrocessione dei Saints in Championship, dove Carlos ha collezionato in stagione 23 presenze, 3 gol e un assist. D'altronde le cifre dell'operazione sono significative, visto che il riscatto del suo cartellino è fissato a più di 40 milioni di euro.

Le caratteristiche tecniche di Alcaraz ne fanno un profilo molto gradito agli allenatori. La sua dote principale è la duttilità che gli permette di giocare in pratica in tutti i ruoli di centrocampo (in qualsiasi modulo), e non solo. Infatti Carlos può anche muoversi da trequartista e da punta, proprio in virtù di un'abilità particolare negli inserimenti. Insomma "vede" la porta come pochi Charly, che fa poi del dinamismo, della grinta e del temperamento i suoi punti di forza.

A livello personale Alcaraz è un vero e proprio "peperino". Molto legato alla famiglia, spesso e volentieri quando segna dedica il gol alla mamma, persona fondamentale nella sua vita. Queste le sue parole al sito ufficiale del club: "Mia madre mi ha dato tutto. Si è alzata tante volte per prepararmi la colazione e per farmi andare sul treno ad allenarmi. Era sempre con me. È la mia vita. Le ho sempre detto che quando mia madre se ne andrà non mi resterà altro che andare con lei. Sono nato con lei e lei è l'unica donna che amerò da qui fino al giorno della mia morte. I gol che segno sono per lei".

C'è qualcosa che manda su tutte le furie l'argentino e non sono le critiche. Si tratta degli insulti alla famiglia: "Là fuori la gente si lamenta o prende in giro. Non sanno che siamo persone oltre che calciatori. Non ho problemi con loro che mi criticano, ma non mi piace quando toccano la mia famiglia " .

Tra gli aspetti da migliorare c'è quello relativo al carattere, un po' fumantino a detta dello stesso Alcaraz: "Il mio carattere ha giocato più contro di me che a mio favore, ma io sono fatto così. Ho un temperamento alto. Non mi piace perdere nulla".