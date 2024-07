video suggerito

Dove vive Carlos Alcaraz, un bungalow spartano da 90 metri quadri: perché non vuole lasciarlo Carlos Alcaraz nonostante gli introiti e i premi eccezionali, continua a risiedere in un bungalow rurale presso l’Accademia del suo coach Ferrero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Carlos Alcaraz ha dedicato tutta la sua giovane vita al tennis. Al netto di alcune brevi fughe ad Ibiza in compagnia degli amici dopo le fatiche dei tornei, lo spagnolo fresco vincitore di Roland Garros e Wimbledon, è costantemente focalizzato sulla sua professione. Testa bassa dunque e pedalare per il tennista murciano, che non ha cambiato le sue abitudini comprese quelle sulla residenza. Infatti Carlitos quando non è in giro per il mondo alle prese con gli appuntamenti ATP vive in un bungalow "rurale" di 90 metri quadrati, all'interno dell'accademia del suo mentore Ferrero.

Dove vive Carlos Alcaraz, la piccola abitazione rurale nell'Accademia di Ferrero

Carlitos Alcaraz solo in questa stagione ed esclusivamente dai premi dei tornei ha incassato più di 4.5 milioni di dollari. In totale in carriera il 21enne ha messo in cascina poco meno di 31.6 milioni di dollari. Nonostante queste cifre monstre, il 4 volte vincitore Slam non ha cambiato le sue abitudini all’insegna dell’umiltà. Dal 2019, quando ha lasciato El Palmar (Murcia) per concentrarsi sul suo futuro sportivo, Alcaraz vive da solo nella Juan Carlos Ferrero Tennis Academy. Si tratta di una struttura gestita dal suo coach, l'ex numero uno del mondo Ferrero dove vengono plasmati e formati giovani talenti del tennis, che si trova a Villena, ad Alicante.

Il bungalow rurale dove risiede Alcaraz quando non disputa tornei in giro per il mondo

Nell'Accademia c'è anche un complesso residenziale, un vero e proprio hotel dove appunto soggiornano i giocatori e i loro ospiti. Inizialmente Alcaraz viveva in una "casetta" di 25 metri quadrati, molto spartana. I successi nel mondo del tennis, gli hanno permesso di godere di alcuni privilegi. Carlitos infatti si è sistemato nella casa più grande del complesso residenziale, un bungalow di circa 90 metri in cui può sfruttare spazi più ampi rispetti al passato.

Il bungalow dove vive Alcaraz (Foto Ferrero Tennis Academy)

Cosa c'è nella casa di Alcaraz nella Ferrero Academy

La casetta però ha mantenuto lo stile della precedente e si contraddistingue per semplicità. Fatta per gran parte di legno, ha pochissime decorazioni e praticamente nessun lusso. In questo modo Alcaraz così come gli altri tennisti possono concentrarsi esclusivamente sull'attività fisica. Certo c'è la televisione, l'aria condizionata e il wi-fi, ma poi tutto è improntato ad uno stile minimal, per far sì che non vengano minate disciplina e concentrazione sul miglioramento, con poche distrazioni.

Ecco mobili larghi di legno, tessuti bianchi, un letto matrimoniale grande e uno piccolo, soffitto rustico con travi in legno e accesso diretto a terrazza e patio, a contatto con la natura. Nessun oggetto fuori contesto, o che stride con l'estetica rurale del luogo con piastrelle tradizionali e una piccola finestra che si affaccia sull'esterno. A disposizione poi ci sono spazi sconfitati, che consentono dunque ampie passeggiate e ulteriori relax. Senza dimenticare anche tutto il necessario per allenarsi nel migliore dei modi, ovvero 20 campi da tennis (uno porta anche il nome di Carllitos), una grande piscina , palestra, servizi di fisioterapia e psicologia dello sport, ristorante e persino una scuola.

I dettagli della casa rurale di Alcaraz (Foto Ferrero Academy)

Umiltà e voglia di restare sempre ben focalizzato sull'obiettivo, senza mai allontanarsi da Ferrero. Il rapporto tra i due è simbiotico, al punto che spesso sembra quasi che il coach telecomandi il suo più prestigioso allievo sui campi da tennis. E quale posto migliore per coltivare il loro rapporto se non presso l'accademia dell'ex giocatore?