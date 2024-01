Calciomercato, news di oggi: La Juve punta Alcaraz, Kean torna a Torino. La Roma può salutare Belotti e Kumbulla

La Juventus non ha finalizzato l'addio di Kean, tornato in Italia dopo non aver superato le visite mediche all'Atletico Madrid. La trattativa con gli spagnoli è completamente saltata, ma il giocatore potrebbe partire ugualmente in questa sessione di mercato. A centrocampo i bianconeri invece stanno sondando il terreno per Alcaraz del Southampton. L'Inter sul fronte delle uscite tiene aperta la porta per Sensi, diretto verso il Leicester, mentre come innesto punta su Scalvini per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Anche la Roma potrebbe chiudere un altra cessione, con Kumbulla diretto al Sassuolo in prestito.