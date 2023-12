Quando inizia il calciomercato invernale della Serie A 2023: le date della sessione di mercato di gennaio Le date ufficiali del calciomercato invernale della Serie A, si apre il 2 gennaio 2024 e si chiude il 31 gennaio dello stesso mese. Tutto quello che c’è da sapere sulla finestra di trattative. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il calciomercato invernale della Serie A 2023/2024 permetterà alle squadre di sistemare le proprie rose attraverso acquisti e cessioni. La sessione di trattative di riparazione per il massimo campionato inizierà il 2 gennaio, data di apertura, con la possibilità dunque di effettuare operazioni fino a fine mese. Già circolano i nomi delle prime mosse di mercato: la Juventus alla ricerca di un centrocampista potrebbe affondare il colpo per acquistare Kalvin Phillips, con l'Inter invece che vuole un sostituto dell'infortunato Cuadrado, con obiettivi Buchanan, Djalo, Meunier e Candreva.

La data di inizio del calciomercato invernale della Serie A 2023/24

Quando inizierà dunque il calciomercato invernale della Serie A? I club potranno ufficializzare le proprie operazioni a partire dal 2 gennaio 2024 subito dopo Capodanno. Questo significa che i contratti dei calciatori acquistati o ceduti potranno essere ufficialmente depositati presso la Lega Calcio. L'importante è che siano aperte anche le sessioni di trasferimento negli altri campionati esteri.

Calciomercato Serie A, quando chiuderà la sessione di gennaio

La finestra del calciomercato invernale 2024 si chiuderà invece il 31 gennaio. Dopo poco meno di un mese dunque la sessione di riparazione sarà ufficialmente terminata alle 20. Fino a quest'ora sarà possibile dunque depositare i contratti dei calciatori, inviandoli anche per posta elettronica. Non un minuto più tardi, perché altrimenti le operazioni di mercato in questione saranno considerate non valide. Ovviamente i club anche a calciomercato invernale chiuso potranno operare in entrata, acquistando però solo giocatori svincolati, a parametro zero. Per quanto riguarda le operazioni in uscita queste potrebbero essere effettuate fino alla chiusura dei mercati dei campionati stranieri.