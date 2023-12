Infortunio Cuadrado, dovrà essere operato al tendine d’Achille: lunghissimi tempi di recupero Non c’è altra soluzione per Cuadrado che sarà operato in Finlandia al tendine d’Achille dal professor Lempainen: può saltare tutto il resto della stagione.

A cura di Ada Cotugno

Arrivano brutte notizie per Simone Inzaghi che perderà per lungo tempo Juan Cuadrado: per risolvere il suo problema al tendine d'Achille sinistro il colombiano dovrà essere operato e per lui è previsto uno stop di almeno tre mesi. Per l'Inter il suo intervento è una doccia fredda, vista la grande emergenza che ha colpito la corsia di destra nelle ultime partite.

Come riporta SkySport Cuadrado dovrà sottoporsi a un'operazione a a Turku (Finlandia) dal professor Lasse Lempainen, il luminare che tra gli altri ha seguito anche Leonardo Spinazzola nel suo lungo recupero dopo l'infortunio rimediato durante gli ultimi Europei. Inzaghi dovrà fare a meno di lui per almeno tre mesi, una circostanza che costringerà l'Inter a mettere mano al portafogli nel mercato di gennaio per regalare all'allenatore un'alternativa da utilizzare.

L'ex giocatore della Juve, arrivato a Milano all'inizio di questa stagione a parametro zero, è sceso in campo in Champions League contro la Real Sociedad vista l'assenza di Dumfries e i problemi fisici che da qualche giorno attanagliano Darmian. I nerazzurri avevano puntato su di lui come buona alternativa per la panchina, da usare proprio in situazioni difficili come questa. Ma dopo il pareggio contro gli spagnoli ha alzato bandiera bianca optando per l'intervento per risolvere definitivamente la sua tendinite.

Cuadrado in questa stagione non è mai riuscito a essere al meglio della sua forma fisica proprio per il problema al tendine d'Achille che ha compromesso tutto il suo campionato. E i tre mesi previsti per il recupero dall'intervento chiudono di fatti il suo primo anno in nerazzurro dove ha raccolto ben poco, con sette presenze in Serie A fatte tutte partendo dalla panchina. Adesso l'Inter dovrà riorganizzarsi e trovare una nuova alternativa per la corsia di destra: tra le alternative che stuzzicano la società c'è Tiago Djaló del Lille, già seguito la scorsa estate, che è in scadenza di contratto e potrebbe rappresentare un affare a costi contenuti.