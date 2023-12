Cuadrado rischia di doversi operare subito: Inter costretta a rivedere le sue strategie di mercato Juan Cuadrado rischia di doversi operare per risolvere il problema al tendine d’Achille. Il colombiano potrebbe saltare la seconda parte della stagione e i nerazzurri saranno costretti a intervenire sul mercato.

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'infortunio di Dumfries prima e quello di Pavard dopo, hanno visto Simone Inzaghi a doversi affidare per forza a Juan Cuadrado a destra. Non un titolare ma un'ottima soluzione per sostituire l'olandese sulla fascia destra anche se l'ex Juventus ora sembra essere arrivato al limite. Già, perché secondo quanto riferisce Sky, dopo l'ultima partita da titolare giocata da Cuadrado contro la Real Sociedad in Champions, il colombiano ora non ne può più e rischia di doversi operare per risolvere il problema al tendine d'Achille con cui convive.

Il giocatore non riesce ad essere al meglio della condizione in campo e quindi gioca un po' col freno a mano tirato per intenderci. Una situazione che di certo non può far stare tranquillo Simone Inzaghi che ora chiede alla società un intervento sul mercato. La società sta lavorando e proverà a cogliere un'opportunità per acquistare un vice Dumfries capace di poter essere un'alternativa affidabile e che a livello di condizione fisica possa essere al meglio proprio per evitare di trovarsi con la coperta corta se l'olandese dovesse dare forfait.

Cuadrado e Darmian a colloquio in campo.

Evidentemente Simone Inzaghi non vuole utilizzare come unica soluzione alternativa in rosa il solo Darmian alto a destro lasciandolo libero di esprimersi soprattutto nel terzetto difensivo dove forse può dare maggiori garanzie. L'ipotesi che si sta facendo più spazio nel corso delle ultime ore è quella di Thiago Djaló, difensore classe 2000 in scadenza di contratto con il Lille. Può giocare su tutta la linea difensiva e dunque rappresenterebbe un'alternativa di grande livello per l'Inter.

Da capire se i nerazzurri potranno anticipare il suo arrivo a gennaio senza aspettare che vada in scadenza a giugno. Possibile che Marotta possa pensare a una sorta di indennizzo per il Lille di un paio di milioni per assicurarsi subito il giocatore proprio per sopperire all'assenza di Cuadrado. I tempi di recupero dall'operazione del colombiano non sono ancora chiari ma sicuramente l'ex Juventus salterà la seconda parte della stagione.