Il surreale primo giorno di Cuadrado all’Inter: un urlo offensivo squarcia l’imbarazzante silenzio Atmosfera surreale durante il primo giorno da calciatore dell’Inter di Juan Cuadrado: il colombiano ex Juve viene accolto dai suoi nuovi tifosi con un imbarazzante silenzio squarciato solo da un urlo d’offesa.

A cura di Michele Mazzeo

Il calciomercato di Serie A regala sempre delle strane storie e la sessione attualmente in corso non fa eccezione. E quanto accaduto con Juan Cuadrado nel suo primo giorno da calciatore dell'Inter ne è l'ennesima conferma. L'esterno colombiano, arrivato a sorpresa da svincolato alla corte di Simone Inzaghi, è stato infatti contestato ancora prima di diventare ufficialmente un calciatore nerazzurro. I tifosi non gradiscono l'arrivo di un giocatore che per 8 anni ha vestito la maglia dei rivali della Juventus e non fanno nulla per nasconderlo.

A non andar giù ai supporter nerazzurri è soprattutto il comportamento del 35enne sudamericano negli ultimi derby d'Italia nei quali è stato protagonista di accese discussioni e liti furibonde con i calciatori dell'Inter (da ultima la scazzottata con Handanavic per la quale deve scontare ancora due giornate di squalifica in Coppa Italia che paradossalmente ora sconterà da interista). E lo striscione che i tifosi gli hanno fatto trovare in quello che sarà il suo primo giorno da giocatore del club meneghino è la prova più evidente che il nuovo arrivato non sia ben accetto. La società, conscia della situazione, ha garantito ai propri tifosi un incontro chiarificatore con il calciatore e toccherà ora quindi all'ex juventino fargli cambiare idea.

Nel frattempo però è andato in scena il suo primo giorno da calciatore dell'Inter svoltosi in clima surreale culminato in un momento molto imbarazzante. Dopo aver svolto la prima parte delle visite mediche presso la sede milanese del CONI infatti, come si fa per qualsiasi nuovo acquisto, Juan Cuadrado è stato invitato ad affacciarsi all'esterno per salutare i suoi nuovi tifosi. Cosa che, dopo l'esitazione iniziale, l'imbarazzato colombiano ha fatto. Ed è in quel momento però che il tutto è diventato surreale.

Varcata la porta d'uscita del CONI tra le persone presenti lì fuori è calato un imbarazzante silenzio con un solo tifoso che si è avvicinato per fare un selfie con il nuovo acquisto nerazzurro. A rendere ancora più surreale la situazione è poi l'urlo lanciato da un tifoso che ha squarciato silenzio. E anche in questo caso non si è trattato di un apprezzamento nei confronti dell'ex Juve: "Cuadrado sei una me*da" sono difatti le parole urlate dal tifoso prima che il nuovo acquisto dell'Inter facesse velocemente rientro nella sede del CONI per proseguire il suo primo giorno da calciatore dell'Inter.