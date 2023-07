L’Inter piazza un colpo di mercato, a sorpresa arriva Cuadrado: è il quarto acquisto dei nerazzurri Il centrocampista colombiano, liberato dalla Juventus, a sorpresa passa all’Inter, con cui firmerà un contratto fino al 2024. Quarto vero acquisto dell’Inter, che sta rivoluzionando la squadra.

A cura di Alessio Morra

L'Inter è una delle squadre più attive sul mercato. I nerazzurri hanno perso già nove giocatori, andati via per motivi diversi, hanno piazzato già un paio di colpi importanti – Frattesi, Thuram e Bisseck – e soprattutto sono reduci dalla delusione della mancata conclusione dell'affare Lukaku. Ma i dirigenti nerazzurri in attesa di trovare un altro centravanti sono a un passo da Juan Cuadrado, ex calciatore della Juventus che si appresta dunque a rimanere in Serie A. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

La società nerazzurra nell'ultima stagione ha vinto due trofei e ha disputato la finale di Champions. Ma nonostante ciò l'Inter ha deciso di dare una rinfrescata all'organico. Sono ben dieci i calciatori che non sono stati confermati, tra questi pure i capitani Brozovic e Handanovic, Skriniar, Lukaku e Dzeko. Marotta e Ausilio hanno comprato Frattesi, Thuram e Bisseck e continueranno a rinforzare la squadra e dopo la grande delusione per la mancata conclusione dell'affaire Lukaku, che potrebbe finire alla Juventus, hanno praticamente trovato l'accordo con un ex juventino e cioè Juan Cuadrado.

La notizia è stata anticipata da Sky Sport che riferisce che l'accordo è alle fase finali. Cuadrado dovrebbe firmare un contratto solo di un anno, e cioè fino al 30 giugno 2024. L'ex centrocampista juventino arriverà in nerazzurro a costo zero, dopo essersi svincolato dai bianconeri pochi giorni fa. Negli ultimi quattordici anni il colombiano ha disputato ben quattordici campionati in Serie A. Ha vestito le maglie di Lecce, Udinese, Fiorentina e soprattutto Juventus. Otto le stagioni in bianconero di Cuadrado, grande protagonista con Allegri, con cui ha vinto diversi scudetti e ha disputato anche la finale di Champions del 2017. Non confermato dai bianconeri era finito sul mercato. Cuadrado ha ricevuto diverse offerte, ha detto sì all'Inter.

In una delle ultime sfide tra Juve e Inter Cuadrado si rese protagonista di una mega rissa con Handanovic, che fece seguita a un'esultanza di Lukaku. A distanza di pochi mesi Cuadrado e Lukaku potrebbero effettuare il percorso inverso.