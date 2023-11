Kalvin Phillips apre alla Juve, è lui il nuovo volto del centrocampo di Allegri: c’è un solo ostacolo Kalvin Phillips sempre più vicino alla Juventus: la società bianconera è lavoro sul mercato e avrebbe già il ‘sì’ di giocatore e Manchester City. Resta solo un ostacolo per far decollare l’operazione in vista della sessione di gennaio.

A cura di Vito Lamorte

Kalvin Phillips sembra essere il nuovo nome per rinforzare il centrocampo della Juventus. La squadra bianconera ha bisogno di un rinforzo nella zona centrale del campo dopo la positività al doping di Pogba e la squalifica per le scommesse di Fagioli.

Il centrocampista inglese classe 1995 in forza al Manchester City viene impiegato col contagocce da Pep Guardiola e in questa stagione ha racimolato appena 216′ in otto presenze tra campionato e coppe. La squadra bianconera avrebbe intenzione di portarlo in Italia nel mercato di gennaio con la formula del prestito secco, alla luce del contratto che lega il giocatore ai Citizens fino al 2028: Phillips è arrivato appena un anno fa dal Leeds United per 50 milioni di euro.

Il giocatore scalpita perché vuole arrivare pronto ai prossimi Europei e, nonostante il suo scarso impiego nel club è sempre convocato tra qualificazioni e Mondiali da Gareth Southgate.

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono stati a Londra lunedì ser per assistere a Tottenham-Chelsea, visto che sul taccuino c'è anche Pierre-Emile Højbjerg ma per lui gli Spurs vorrebbero almeno 30 milioni di euro: i due dirigenti avrebbero comunque incontrato l'agente di Phillips e incassato il primo "sì" di massima del centrocampista e del club. L'ostacolo da superare è quello dell'ingaggio, visto che Phillips guadagna attorno ai 5 milioni di euro netti l'anno.

La stagione della Juventus soprattutto dal centrocampo e nelle scorse ore i bianconeri hanno annunciato il rinnovo contrattuale di Manuel Locatelli fino al 2028 con leggero ritocco dell’ingaggio, passato da 2,5 a 3 milioni circa. Nei prossimi giorni arriverà anche il prolungamento di Fagioli ma la priorità è avere un calciatore subito pronto a gennaio.

Con l'arrivo di un calciatore in grado di rinforzare il centrocampo di Allegri, la Vecchia Signora aumenterebbe le sue chance di lottare per lo Scudetto.