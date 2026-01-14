Stellini svela cos’è successo a Neres durante Napoli-Parma: perché è stato prima messo e poi tolto

Il vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, ha spiegato perché David Neres è stato prima messo in campo e poi sostituito nel secondo tempo di Napoli-Parma.

David Neres ci ha provato a stringere i denti, ha detto che era pronto ad andare in panchina contro il Parma dopo aver recuperato dall'infortunio alla caviglia e poi – quando Cristian Stellini (vice di Antonio Conte, che era in tribuna squalificato al Maradona) gli ha chiesto se era disponibile a entrare in campo nel secondo tempo per provare a sbloccare la partita – ha detto di sì. Ma il 28enne brasiliano, entrato al posto di Lang al 58′, è poi sorprendentemente uscito al 90′, per fare spazio a Lucca. Il motivo del cambio lo ha spiegato dopo lo 0-0 finale lo stesso Stellini che lo aveva operato: Neres ha sentito nuovamente dolore, inutile e controproducente rischiare che le sue condizioni si aggravassero tenendolo ancora in campo.

"Situazione anomala? Sarebbe anomala se Neres stesse bene. Ha avuto un problema a Roma con la Lazio, stava recuperando e aveva dato la disponibilità a giocare uno spezzone di gara. Poi, quando è entrato in campo, le velocità, i cambi di direzione, le forze he ricadono sulle articolazioni gli hanno fatto sentire di nuovo dolore, quindi non stava completamente bene e abbiamo fatto un altro cambio", ha detto il vice di Conte.

Insomma l'emergenza in casa azzurra ancora è ben lungi dall'essere finita. Anche il rientro di Zambo Anguissa è sospeso ancora in un tempo indefinito: "Non abbiamo tempi precisi – ha spiegato Stellini – perché c'è stato un intoppo nella fase di recupero. È chiaro che contiamo di recuperarlo a breve, però ancora non lo sappiamo. E poi anche un giocatore che sta fuori da così tanto tempo avrà necessità di tempo per ritrovare la condizione migliore e rientrare a pieno nelle rotazioni".