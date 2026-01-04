David Neres fuori per infortunio, il Napoli: “Problema alla caviglia da valutare”

David Neres ha lasciato il campo in Lazio-Napoli a causa di un infortunio. Il calciatore brasiliano ha subito un problema alla caviglia, che dovrà essere valutato nelle prossime ore.

Il Napoli ha sbrigato rapidamente la pratica Lazio, 2-0 e quarto successo consecutivo per i partenopei che allungano su Juventus e Roma e rispondono al Milan. Una partita vinta in modo autoritario dalla squadra di Conte, che però perde per un infortunio uno dei suoi migliori calciatori e cioè David Neres, costretto a uscire a causa di un problema alla caviglia. Per ora si parla di distorsione per il giocatore brasiliano.

Neres costretto a uscire per un problema alla caviglia

David Neres è in un periodo di forma straordinario, decisivo per il successo nella Supercoppa Italiana, in questo nuovo modulo di Conte si trova a meraviglia. Contro la Lazio non è entrato a referto, né gol né assist, ma in ogni caso una buona partita per il brasiliano che però ha dovuto lasciare il campo al 70′ quando è stato sostituito da Mazzocchi, poi espulso dopo una rissa con Marusic.

Neres si è infortunato da solo, ha messo un piede in fallo e dopo aver sentito dolore alla caviglia ha inizialmente provato a continuare a giocare, poi però ha capito che non c'era niente da fare e si è fermato. Lo staff medico del Napoli lo ha valutato e lo ha portato fuori dal campo a braccio, il calciatore non riusciva ad appoggiare il piede a terra.

Il comunicato del Napoli

Il club campione d'Italia ha rilasciato subito una notta a riguardo: "La SSC Napoli informa che per l'attaccante brasiliano David Neres si tratta di trauma distorsivo alla caviglia, da verificare nelle prossime ore". Dunque problema alla caviglia conclamato, inutile fare previsioni adesso, ma in ogni caso si può dire se il problema sarà anche di media entità sarebbe un bel guaio per il Napoli, che per tutto questo mese di gennaio giocherà ogni tre giorni e dopo il Verona, che sarà in campo al Maradona mercoledì, giocherà domenica prossima in casa dell'Inter.