Il Napoli si ferma anche col Parma, terzo pari consecutivo: l’Inter ora può andare a +6 sugli azzurri

Il Napoli si ferma ancora. Contro il Parma finisce 0-0 al Maradona: è il terzo pareggio consecutivo per la squadra di Conte. Un punto che potrebbe consentire all'Inter di volare a +6 sugli azzurri in caso di vittoria dell'Inter nel recupero contro il Lecce. Annullato nel primo tempo un gol a McTominay, poi nella ripresa i partenopei ci provano ancora ma non riescono a trovare la rete col Parma che si chiude bene in difesa.

Nel primo tempo annullato un gol a McTominay

Il fuorigioco di Mazzocchi che ha portato all’annullamento del gol del Napoli.

La partita inizia come prevedibile con un Napoli arrembante capace di offendere al meglio anche sulla fascia destra dove questa sera stazionava dal primo minuto un ottimo Mazzocchi. Proprio da un'iniziativa dell'ex Salernitana arriva l'azione che porta poi al vantaggio azzurro firmato McTominay. Lo scozzese mette in rete la palla dopo un batti e ribatti in area di rigore. Dopo una review col VAR però l'arbitro annulla il gol per iniziale posizione di fuorigioco da parte dello stesso Mazzocchi, oltre con un braccio. Il Napoli non molla e continua a premere sull'acceleratore. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo a rendersi pericoloso è Buongiorno con un colpo di testa respinto da Rinaldi.

La manovra del Napoli si fa avvolgente e da destra spesso Politano, portandosi la palla sul sinistro, tenta di mettere più volte la palla verso il centro ma né Hojlund e né McTominay riescono a sfruttare al meglio l'intraprendenza dell'esterno azzurro. La palla di fatto non riesce ad entrare. Il Parma dall'altra parte tenta di sorprendere la squadra di Conte con il contropiede ma non riesce mai a sfruttarli al meglio. Nel finale Rinaldi protagonista anche su Hojlund col sinistro angolato dal limite dell'attaccante del Napoli che però non centra la porta. La prima frazione finisce 0-0.

Nel secondo tempo il Napoli ci prova ma il gol non arriva

La seconda frazione, dopo un'iniziale richiesta di calcio di rigore da parte del Napoli inizia sempre con gli azzurri davanti che creano un'altra occasione da gol. Sul rilancio lunghissimo di Milinkovic-Savic la palla arriva praticamente nell'area del Parma: Rinaldi la stava bloccando ma il portiere degli emiliani viene ostacolato da Circati, che marcava Hojlund, e la perde. Hojlund se ne impossessa ma aspetta troppo a tirare subito, e Keita lo chiude. Sugli sviluppi di un corner Lang si coordina benissimo ma il suo tiro pericoloso viene deviato da Cutrone. E allora Conte corre ai ripari con un triplo cambio: Elmas per Lang, Neres per Mazzocchi e Spinazzola per Olivera.

Nel Parma invece Bernabé e Pellegrino per Cutrone e Ondrejka. Proprio Neres si rende subito pericoloso con un tunnel. L'esterno se ne va sulla linea di fondo e mette in mezzo per Hojlund ma il Parma chiude e concede solo il corner. Dalla distanza poi ci provano ancora McTominay e Rrahmani ma Rinaldi fa ancora buona guardia. Nel finale Conte sorprende tutto sostituendo Neres che era appena entrato, per mandare in campo Lucca. Il Napoli continua a provarci ma il gol non arriva: finisce 0-0 al Maradona.