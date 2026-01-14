Perché il gol di McTominay è da annullare anche se Mazzocchi sembra in fuorigioco solo col braccio

Nei primi minuti di Napoli-Parma è stato annullato un gol a McTominay per un offside iniziale di Mazzocchi rilevato dal Fuorigioco semi-automatico. L’arbitro Fabbri è stato richiamato al VAR e ha poi correttamente annullato il tutto anche se si è trattato di una questione di millimetri.

Nel primo tempo di Napoli-Parma, primo dei quattro recuperi che si affrontano dopo gli impegni di Supercoppa Italiana, ci sono state poche vere emozioni, con le due porte inviolate e qualche momento in cui oltre all'arbitro Fabbri è dovuta intervenire anche la Sala VAR di Lissone. Come in occasione del fuorigioco di Mazzocchi quando all'11', la squadra di Conte (squalificato e non presente in panchina) segna per il momentaneo 1-0, che dura pochissimo perché il gol di McTominay viene cancellato dal VAR.

Cos'è accaduto sul gol di McTominay: annullato per la posizione iniziale di Mazzocchi è irregolare

Mazzocchi riesce a trovare un varco sulla destra e crossa al centro un cross che trova prima una sfortunata deviazione di un difensore del Parma con la palla che termina sul palo e poi rimbalza tra i piedi di McTominay che non sbaglia. Per Fabbri sul campo è tutto regolare ma l'arbitro viene richiamato dal VAR e così il direttore di gara dopo un rapidissimo check di qualche secondo annulla il gol. Il motivo? Fuorigioco. Non di McTominay, ma per posizione punibile di Mazzocchi, a inizio azione. Al momento del passaggio in profondità l'esterno azzurro è partito al di là dell'ultimo difensore del Parma, come ha mostrato il fermo immagine del Fuorigioco semi-automatico che mostra l'esterno del Napoli essere al di là con una spalla e l'intero braccio.

Cos'ha rilevato il Fuorigioco semi-automatico: la postura di Mazzocchi porta parte della spalla oltre la linea

Vedendo però il fotogramma sembrerebbe che Mazzocchi sia oltre la linea semplicemente con il braccio e questo – per regolamento – non costituirebbe alcuna irregolarità. Ma non c'è errore e la revisione al VAR è corretta nell'annullare il tutto, con il regolamento alla mano che evidenzia la differenza tra braccio e spalla e la rielaborazione grafica ha rilevato che la linea immaginaria sul campo – poi identificata tecnologicamente – includa parte superiore della spalla di Mazzocchi. Una questione millimetrica ma che ha colto il giocatore dei partenopei in offside grazie alla tecnologia che riproduce realisticamente tutti i movimenti dei giocatori in campo, elaborando immagini di ogni calciatore e ha "pizzicato" la postura di Mazzocchi – in fuorigioco per l'inclinazione del busto in avanti – anche se di una manciata di millimetri.