Scott McTominay isolato dal resto della Scozia ai Mondiali: viaggia da solo con un medico

La Scozia alza al massimo l’attenzione su McTominay, fermato da un mal di stomaco: in via precauzionale non viaggia con la squadra prima dell’esordio ai Mondiali.

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Nella notte tra sabato e domenica la Scozia debutterà ai Mondiali dopo 28 anni, ma a pochi giorni dalla partita contro Haiti le condizioni di Scott McTominay preoccupano i tifosi. Il centrocampista del Napoli è la stella della squadra, ma ha accusato un mal di stomaco che non gli ha permesso di prendere parte all'ultimo allenamento: in via precauzionale il commissario tecnico Steve Clarke ha deciso di farlo viaggiare a parte, accompagnato da un medico.

Lo scozzese non era presente sul pullman della squadra all'arrivo in hotel a Boston, città che ospiterà la prima gara, ma si è spostato a parte accompagnato da un membro dello staff medico come riportato dalla BBC. Non dovrebbe trattarsi di un problema serio, come confermato dal suo allenatore che non teme di perderlo per il grande esordio. La Scozia è stata colpita da qualche infortunio nelle settimane pre-Mondiale e per questo ha alzato al massimo l'attenzione per evitare nuove defezioni che comprometterebbero il suo cammino ai gironi.

McTominay ha saltato l’ultimo allenamento con la Scozia

McTominay non viaggia con la Scozia

Ala vigilia del grande giorno McTominay deve vedersela con un problema intestinale che gli ha fatto saltare l'ultimo allenamento: non ha lavorato assieme ai suoi compagni ed è stato separato dal resto del gruppo, una decisione presa in via precauzionale visti i problemi che ha accusato nelle ultime ore. Il centrocampista è stato fermato da un mal di stomaco e per questo motivo non è salito sul pullman con il resto della squadra ma li ha seguiti da parte, accompagnato da un medico.

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In conferenza stampa il compagno di squadra Kenny McLean ha chiarito la situazione: "Speriamo non si diffonda. Incrociamo le dita, Scott starà bene. È un giocatore speciale e lo vogliamo tutti disponibile". Non si tratta di un problema preoccupante, ma la Scozia vuole evitare possibili contagi tra i giocatori prima del debutto ai Mondiali che arriverà dopo 28 anni di attesa. Nel corso delle amichevoli delle ultime settimane la Scozia ha avuto diversi infortuni, tra cui quello di Gilmour che ha dovuto rinunciare alla convocazione, per questo con McTominay è stata presa una misura precauzionale per evitare nuovi problemi, anche se le sue condizioni di salute non dovrebbero tenerlo lontano dal campo per molto tempo.