Napoli-Parma 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: si riparte nel secondo tempo

Il Parma che ha vinto a Lecce si presenta al Maradona con qualche defezione ma deciso a fare di tutto pur di uscire indenne e portare a casa un pareggio. Emiliani in campo col 4-3-2-1. La linea a quattro difensiva sarà formata da Britschigi, Delprato, Valenti e Valeri. A centrocampo Bernabé, Keita ed Estevez. I due trequartisti saranno Ondrejka e Benedyczak alle spalle di Pellegrino.