Napoli-Parma 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: si riparte nel secondo tempo

La diretta live della partita Napoli-Parma, recupero della la 16ª giornata di Serie A. Conte (fermato per 2 giornate, al suo posto c'è Stellini in panchina) cambia qualcosa rispetto alla formazione che ha pareggiato con l'Inter: Buongiorno prende il posto di Juan Jesus (squalificato), fiducia a Lang nel tridente e si rivede anche Neres in panchina. Emiliani al Maradona senza ben 6 calciatori (Almqvist, Frigan, Guaita, Lovik, Ndiaye e Suzuki). Al Maradona si gioca il secondo tempo. Diretta TV su DAZN e DAZN 1 e in streaming sempre su DAZN.
Forcing del Napoli, tiro a colpo sicuro di Lang deviato in calcio d'angolo
Il Napoli è partito a spron battuto nel secondo tempo contro il Parma, ma non riesce a sbloccare il risultato, che resta fermo sullo 0-0. Un sinistro a volo a colpo sicuro di Lang, su un pallone spiovente, è stato deviato in angolo.
Si riparte al Maradona dopo l'intervallo: Napoli e Parma sullo 0-0
Napoli-Parma è ricominciata dopo l'intervallo, punteggio ancora sullo 0-0. Una sostituzione tra gli ospiti, dentro Valeri per Sorensen.
Napoli sterile nel primo tempo, si va all'intervallo sullo 0-0
Un gol annullato a McTominay, un paio di parate di Rinaldi: questo è il prodotto dello sterile forcing del Napoli nel primo tempo col Parma. Si va dunque all'intervallo sullo 0-0.
Sinistro violento di Hojlund, ancora Rinaldi prontissimo a parare
Primo squillo di Rasmus Hojlund: il danese al 32′ di Napoli-Parma ha controllato il pallone appena dentro l'area e ha fatto partire un sinistro violento sul quale è stato ancora attentissimo Rinaldi.
Grande occasione per il Napoli: parata di Rinaldi su Buongiorno
Al 25′ il Napoli ha una grossa chance per andare in vantaggio sul Parma: su cross di Lang, il colpo di testa di Buongiorno trova prontissimo Rinaldi alla respinta. Poi McTominay, a un passo dalla porta, non riesce a trovare il tempo per ribadire in porta.
Gol di McTominay annullato al Napoli: Mazzocchi è in fuorigioco
Annullato il gol del vantaggio del Napoli poco dopo il 10′: sul lancio di Lobotka, Mazzocchi è in fuorigioco. Inutile dunque il tocco sotto misura di McTominay che aveva battuto il portiere del Parma.
Napoli-Parma in diretta, inizia la partita
Il fischio d'inizio di Napoli-Parma arriva dopo la tradizionale esecuzione dell'inno della Lega Serie A. Ad arbitrare è Fabbri, gli assistenti di linea sono Perrotti e Mokhtar. Quarto uomo Ayroldi, al Var Gariglio e La Penna.
Come arriva il Parma alla partita di oggi
Il Parma che ha vinto a Lecce si presenta al Maradona con qualche defezione ma deciso a fare di tutto pur di uscire indenne e portare a casa un pareggio. Emiliani in campo col 4-3-2-1. La linea a quattro difensiva sarà formata da Britschigi, Delprato, Valenti e Valeri. A centrocampo Bernabé, Keita ed Estevez. I due trequartisti saranno Ondrejka e Benedyczak alle spalle di Pellegrino.
Come arriva il Napoli alla partita di oggi
Il Napoli arriva alla sfida con il Parma forte dell'ottimo risultato ottenuto a San Siro contro l'Inter (2-2 in rimonta). Al Maradona non ci sarà in panchina Conte, ma il vice Stellini, a causa della squalifica inflitta al tecnico pugliese per la reazione furibonda al rigore concesso col VAR ai nerazzurri. L'allenatore ha caricato la squadra e ne ha elogiato gli sforzi in questo momento delicato per il surplus d'impegni e l'impossibilità di effettuare rotazioni piene a causa degli infortuni. Intanto, si rivede Neres (assente a Milano), che sembra aver superato l'acciacco alla caviglia. Partenopei a caccia di una vittoria per restare in scia scudetto e tenere a debita distanza la concorrenza della Juve.
Napoli-Parma, le formazioni ufficiali
Di seguito le formazioni scelte da Conte e Cuesta per il recupero della 16ª giornata di Serie A:
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Hojlund, Lang. All. Conte
Parma (3-5-1-1): Rinaldi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Estevez, Keita, Sorensen, Ordonez; Ondriejka; Cutrone. All. Cuesta
Dove vedere Napoli-Parma di Serie A in TV e streaming
Napoli-Parma è visibile in diretta tv, in chiaro e in esclusiva (solo per abbonati) su DAZN e DAZN 1. Sarà trasmessa anche in diretta streaming e sempre sulla stessa piattaforma. Telecronaca di Dario Mastroianni, affiancato per il commento tecnico da Fabio Bazzani.