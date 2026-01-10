Neres salta Inter-Napoli, non sarà neanche in panchina: il brasiliano è ancora infortunato

Neres non sarà neanche in panchina contro l’Inter a San Siro: l’attaccante del Napoli non è riuscito a recuperare dall’infortunio alla caviglia subito contro la Lazio.

Battuta d'arresto per David Neres che non è riuscito a smaltire in tempo l'infortunio per giocare contro l'Inter: Antonio Conte perde uno dei suoi giocatori più in forma per il big match in cui si gioca una fetta di Scudetto, con una squadra giù incerottata e che in attacco avrà gli uomini contati. Il trauma distorsivo alla caviglia gli ha impedito di essere tra i convocati per la trasferta di San Siro come riportato da SkySport, anche se lo staff medico azzurro ha cercato di fare il massimo per rimetterlo in sesto giusto in tempo per il grande evento.

Neres non convocato dal Napoli

Purtroppo una settimana non è bastata per consentire al brasiliano di recuperare dal problema fisico ed essere presente. Non sarà nemmeno in panchina a Milano perché la distorsione alla caviglia gli impedisce di giocare anche soltanto per qualche minuto. Conte ha deciso di gestire il suo giocatore con molta cautela e di non rischiarlo in una gara così importante per evitare che il suo infortunio possa peggiorare ancora di più. È una pessima notizia per tutto il Napoli che si era aggrappato a Neres nelle ultime partite, ai suoi gol e al suo estro per sbloccare anche le partite più difficili.

Neres si è infortunato nei minuti finali della partita contro la Lazio

L'attaccante è uscito al 70′ della partita contro la Lazio giocata domenica scorsa, visibilmente dolorante e preoccupato: per fortuna non c'è lesione, ma solo una distorsione alla caviglia sinistra che comunque non si è risolta soltanto in sei giorni. Sarà più probabile vederlo in campo nel recupero che si giocherà mercoledì 14 gennaio contro il Parma, anche se potrebbe partire dalla panchina in via precauzionale.

Come sarà l'attacco di Conte

L'allenatore ci ha sperato fino all'ultimo, ma alla vigilia del big match contro l'Inter ha dovuto rinunciare al suo giocatore più in forma. In attacco non ci sono molte alternative perché il Napoli ha gli uomini contati: al centro ci sarà sempre Hojlund, accompagnato da Elmas e da Noa Lang che prenderà il posto di Neres dal 1′, un trio inedito per la grande notte di San Siro.