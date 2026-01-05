Nessuna lesione per Neres, sospiro di sollievo per il Napoli: ma contro l’Inter è una mission impossibile

Per David Neres è stata esclusa qualsiasi lesione alla caviglia infortunata in Lazio-Napoli: “trauma distorsivo, iter riabilitativo già iniziato”. Ma a Conte, e ai tifosi, interessa soprattutto una cosa: sarà a disposizione per domenica 11 a San Siro per Inter-Napoli? La corsa contro il tempo è già iniziata.

Il Napoli tira un profondo sospiro di sollievo e con il club anche i tifosi e soprattutto Antonio Conte che di fronte al bollettino medico diramato nel primo pomeriggio di lunedì5 gennaio, rassicura sulle condizioni fisiche di uno degli uomini più in forma del momento: David Neres. Per il giocatore si sono escluse lesioni, è già iniziato il programma riabilitativo e c'è una deadline ufficiosa cui puntare anche se oggi appare quasi impossibile: la sfida di domenica sera a San Siro contro l'Inter.

Il comunicato del Napoli su Neres: "Riabilitazione già iniziata"

"David Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Questo il comunicato ufficiale sugli esiti degli ultimi esami effettuati sulla malandata caviglia del giocatore, infortunatosi nell'ultima partita contro la Lazio. Una nota confortante perché, al netto dei reali tempi di recupero, si è scongiurato lo scenario peggiore: una lesione.

L'infortunio Neres arrivato nel momento migliore con il Napoli

L'assenza di Neres contro il Verona nel turno infrasettimanale con la gara in programma mercoledì 7 al Maradona, è scontata: per Conte un'amara sentenza che era arrivata già nei minuti successivi all'aver visto il giocatore uscire zoppo dall'Olimpico. Una perdita importante per un Napoli già falcidiato da infortuni di lunghissima durata, anche perché Neres stava attraversando un periodo di forma invidiabile trascinando con gol e prestazioni finalmente convincenti la squadra. Ora uno stop obbligato, il recupero necessario e il tentativo anche di stringere i denti e accorciare i tempi di rientro, visti gli impegni fitti del calendario.

L’infortunio di Neres durante Lazio–Napoli, poi vinta da Conte 2–0

Quando rientra Neres: ci sarà per la sfida scudetto contro l'Inter?

Ma quando rientrerà Neres? E, soprattutto, ci sarà nella sfida scudetto di domenica 11 gennaio a San Siro contro l'Inter? Le due domande si intersecano perché il ritorno a disposizione di mister Conte potrebbe proprio coincidere con la sfida ai nerazzurri. Difficilissimo, quasi impossibile: mancano solo 6 giorni e non c'è possibilità per allenarsi e mantenere un adeguato ritmo partita. Out contro il Verona, molto probabile anche uno stop con l'Inter, il più probabile rientro dovrebbe esserci col Parma a metà gennaio.