David Neres è l’uomo in più del Napoli in Supercoppa: con due magie pure ha annientato il Bologna

Con una doppietta di David Neres il Napoli è riuscito a battere il Bologna ed ha vinto così per la terza volta la Supercoppa Italiana. Neres vince per la terza volta in giro per l’Europa una Supercoppa e dopo la partita ha fatto il modesto.

Il Napoli per la terza volta nella sua storia ha vinto la Supercoppa Italiana. A Riad è stato decisivo David Neres, che ha segnato una doppietta al Bologna. Il brasiliano è l'uomo copertina di una squadra che, al di là del premio di MVP della finale, arricchisce la sua bacheca e lo fa con i gol del numero 7 che entra di forza nel pantheon dei calciatori partenopei.

La doppietta di David Neres al Bologna

Già nella passata stagione aveva fatto vedere di che pasta era fatto, ma nel momento in cui avrebbe avuto la titolarità assoluta si era fermato, anche a causa di un infortunio. A secco di gol da gennaio a novembre. Un'enormità. Poi si è sbloccato e ora è l'uomo in più di questo Napoli. In semifinale si è trovato al posto giusto al momento giusto sbloccando il risultato. In finale ha fatto la stessa cosa, ma in modo più difficile. Il Napoli attaccava e non trovava il gol, a quel punto da vero brasiliano ha tirato fuori una prodezza straordinaria, con un tiro a giro favoloso, un sinistro da impazzire. Pallone nell'angolino e stop a ogni discorso.

David Neres celebra il gran gol dell’1–0 nella finale con il Bologna.

David Neres a un passo dal record gol della Supercoppa Italiana

Poi nella ripresa il raddoppio figlio di un errore, sì, del portiere del Bologna Ravaglia, ma c'è stato un altro tocco delizioso di Neres che ha fatto doppietta ed ha di fatto chiuso l'incontro. Uomo della partita e quasi da record, perché con tre gol in Supercoppa si è messo alle spalle solo di Lautaro e Dybala, quattro gol a testa, che sono i migliori bomber all-time di questa competizione. Neres ha eguagliato mostri sacri come Del Piero, Shevchenko, Eto'o e Tevez.

"Sono più contento per il trofeo vinto che per i due gol"

Dopo la partita, invece, parlando con Mediaset l'esterno di Conte (che ha vinto la Supercoppa anche con Ajax e Benfica) si è confermato uomo squadra dicendo di essere felice per la doppietta ma più per il trofeo vinto: "Sono contento per i due gol, ma sono più contento per il trofeo che ha vinto il Napoli. Vincere dà molta fiducia, fiducia ancora maggiore quando si vince un trofeo. Poi pensiamo al campionato e più avanti penseremo alla Champions League".