Conte perde la testa dopo il rigore all’Inter: faccia a faccia col quarto uomo e urla di tutto a Doveri

Antonio Conte perde la testa e viene espulso dall’arbitro Doveri. Il tecnico del Napoli ha pesantemente contestato la decisione di assegnare rigore all’Inter: va faccia a faccia col quarto uomo e poi urla di tutto al direttore di gara.

Antonio Conte perde la testa subito dopo l'assegnazione del calcio di rigore all'Inter per fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Il tecnico del Napoli dopo aver visto l'arbitro Dover andare a rivedere l'episodio al monitor, richiamato dal VAR, impazzisce completamente. Il direttore di gara annuncia allo stadio che ci sarebbe stato rigore per i nerazzurri e in quel momento le telecamere inquadrano Conte faccia a faccia col Quarto Uomo, Colombo. Doveri interviene immediatamente ed estrae il cartellino rosso per l'allenatore del Napoli il quale però non si ferma qui.

"Vergogna, vergognatevi!" grida il tecnico salentino anche scendendo le scale che dal terreno di gioco del Meazza portano direttamente negli spogliatoi. Conte ha mandato a quel paese l'arbitro e prima aveva scagliato via una bottiglietta con un calcio come gesto di dissenso per quella decisione. Doveri e il VAR hanno visto il pestone del difensore kosovaro sul centrocampista armeno il quale resta a terra anche dopo la fine dell'azione che aveva poi portato al tiro Bastoni.

Il gesto di Conte che calcia una bottiglietta dalla rabbia.

Conte a questo punto guadagna gli spogliatoi accompagnato da qualche membro dello staff del Napoli. Pochi minuti e arriverà però il pareggio dei partenopei, ancora con McTominay, autore di una doppietta. Conte ci crede e non resta giù ma si mette proprio nella zona dello stadio che si trova vicino al calcio d'angolo dove si stanno riscaldando i giocatori dell'Inter. Un modo per restare al fianco della sua squadra e spingerla in questi ultimi minuti sperando in un altro gol che potrebbe regalare agli azzurri tre punti d'oro in questa notte folle di San Siro.

Le telecamere hanno mostrato più volte l'allenatore salentino seguire gli ultimi minuti della partita, compreso il recupero, incollato a quella zona di campo per non perdere neanche un secondo di quella partita. "Sarà importante non perdere" aveva detto Politano poco prima della partita in diretta tv su DAZN, sottolineando come fare risultato, anche solo con un punto, contro l'Inter, sarebbe di fondamentale importanza per questo Napoli che in questo modo lascerebbe invariata la situazione di classifica sfruttando anche il secondo mezzo passo falso del Milan in attesa della Juventus impegnata con la Cremonese.