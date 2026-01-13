Serie A
video suggerito
video suggerito

Il discorso di Conte che ha acceso il fuoco dentro il Napoli: è andato dritto al cuore

Domani sera gli azzurri giocano il recupero di campionato col Parma. Il tecnico ha guardato tutti dritti negli occhi e pronunciato una frase ad alto impatto emozionale.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il pareggio del Napoli in rimonta a San Siro (2-2) è già alle spalle. Antonio Conte ne ha parlato quando ha incrociato gli sguardi dei calciatori che domenica sera hanno dato tutto onorando lo scudetto cucito sulla maglia. "Avete fatto vedere a tutti chi siete, vi siete comportati da squadra vera", le parole del tecnico che sta traendo il massimo da un gruppo costretto ad andare avanti in piena emergenza a causa di infortuni e assenze. Il discorso motivazionale non è citazione isolata, è il suo modo di entrare nella testa dei calciatori. E quanto visto domenica sera al Meazza è la riprova di come l'identità, la mentalità da "martello" dell'allenatore abbia permeato i giocatori.

Basta riascoltare le dichiarazioni di McTominay subito dopo la partita per averne contezza ("togliete a loro i migliori e poi vediamo"): tra le pieghe c'è una traccia che riconduce direttamente a Conte che ha plasmato un gruppo compatto, affamato e mai domo, che trae forza dalle difficoltà contingenti e converte le pressioni esterne in stimoli fortissimi. E poco importa se c'è il rischio di lasciarsi trascinare dall'adrenalina (proprio come accaduto all'allenatore, espulso) e pagare con una squalifica. Anche questo fa parte della strategia del "noi, soli contro tutti" a cui il Napoli si è aggrappato per sopperire ai tiri mancini della sorte e agli acciacchi.

Immagine

Un concetto che il tecnico ha ribadito alla squadra (ne dà notizia Il Mattino nel menzionare proprio cosa ha detto l'allenatore ai giocatori) che non ha nemmeno il tempo di rifiatare perché domani sera deve già tornare in campo: alle 18.30 si gioca il recupero di campionato con il Parma al Maradona, match da non fallire (come accaduto col Verona, al netto delle polemiche arbitrali) per non perdere la scia della vetta e, più ancora, consolidare la propria posizione in zona Champions ora che la Juve è risalita pericolosamente.

Leggi anche
Chivu spiazza tutti alla vigilia di Inter-Napoli: "Non esiste il confronto con Antonio Conte"

Tono e significato del tutto diversi rispetto a quella frase ferale ("non accompagno un morto") pronunciata nel momento peggiore della stagione, dopo la sconfitta di Bologna che sembrò mettere tutto in discussione. Il Napoli odierno è bel altra cosa, ha lanciato un messaggio chiarissimo al campionato: altro che fuga per il titolo, sarà battaglia aperta punto a punto e con qualche freccia in più all'arco. Neres rientrerà a breve, molto presto lo farà anche Anguissa mentre bisognerà attendere ancora per Lukaku e de Bruyne. Eppure gli azzurri sono lassù e ancora in corsa in Champions.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Notizie
Serie A
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
MERCATO
L'Atalanta compra Raspadori a titolo definitivo. Robinio Paz passa alla Roma
Perché Raspadori ha scelto di andare all'Atalanta rifiutando la proposta della Roma e di Gasperini
Chi è Robinio Vaz, 18enne da 25 milioni vicino alla Roma che a Marsiglia ha esordito da minorenne
La Juve a lavoro per Mingueza dal Celta Vigo, Fiorentina su Harrison del Leeds United
Bernardo Silva in Serie A, Di Canio ha saputo qualcosa: "Scusami Jorge, lo dovevo dire"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views