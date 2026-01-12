McTominay nomina quattro giocatori dell’Inter: “Pensate se non avessero loro”. Fa tutta la differenza

Scott McTominay è pieno d’orgoglio dopo Inter-Napoli. Il centrocampista che ha trascinato gli azzurri ancora una volta, segnando la doppietta decisiva per un prezioso pareggio, ha sottolineato le difficoltà che la sua squadra sta attraversando in questi mesi. Lo ha fatto chiedendo a tutti cosa farebbe la formazione di Chivu se dovesse giocare anche lei senza i suoi principali giocatori.

McTominay cita tutti gli infortunati del Napoli dopo l'Inter

Una vera e propria lista di quelli che, a detta di McTominay, sono i calciatori più importanti degli avversari. Questo per rendere ancora più incisivo il suo discorso e dire: provate voi a giocare ogni volta senza i nostri big, con gli infortuni che hanno costretto Antonio Conte a scelte obbligate e in alcuni casi anche sperimentali. Dall’analisi di Inter-Napoli a DAZN, McTominay ha esteso il discorso: "Ho sempre pensato che anche oggi fossimo dentro la partita. I giocatori hanno dato tutto. Niente Anguissa, niente Gilmour, niente De Bruyne, niente Rrahmani a inizio stagione, anche Neres infortunato".

Provate a togliere all'Inter questi campioni

Pensate a un’Inter nelle stesse condizioni, con McTominay che, per rendere il suo discorso più completo, fa i nomi: "Voglio dire, pensate se l’Inter non avesse Thuram, Lautaro Martinez, Barella, Calhanoglu… sarebbe difficile. È difficile per noi, eppure ogni volta spingiamo forte nella partita in questo modo. È un merito assoluto dei giocatori, perché l’allenatore, lo staff e i giocatori stanno lavorando bene. Onore ai ragazzi, perché non dobbiamo mollare".

Un Napoli sotto di un gol in casa dell’Inter, con Antonio Conte espulso per proteste, è riuscito comunque a uscire dal Meazza con un punto, dimostrando ancora una volta di avere grande carattere. Nelle difficoltà legate alle assenze è venuta fuori, dunque, tutta la voglia di questa squadra di difendere il titolo di campione d’Italia, aggrappandosi al suo leader in campo, Scott McTominay. È proprio questo aspetto che ha inorgoglito anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che come lo scozzese non ha potuto non fare riferimento agli assenti: "Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per gran parte della stagione, cosa avrebbe fatto il Napoli finora?". E quando Conte recupererà anche gli assenti, la consapevolezza dei propri mezzi del Napoli potrebbe essere ancora più forte.