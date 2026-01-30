Sorteggi playoff Champions, orario e dove vederli oggi in TV: le avversarie di Inter, Juve e Atalanta

Alle 12 il sorteggio per Inter, Juventus e Atalanta: quali sono le possibili avversarie da sfidare nelle partite in programma tra il 17/18 febbraio e 24/25 febbraio. Tutte le info su dove seguire la cerimonia in diretta tv, in chiaro e in streaming.

È oggi, venerdì 30 gennaio, il giorno del sorteggio dei playoff di Champions League. A partire dalle ore 12:00, con diretta tv in chiaro (per abbonati) su Sky Sport, NOW e Amazon Prime Video, Inter, Juventus e Atalanta conosceranno le avversarie in tabellone da affrontare negli spareggi per accedere agli ottavi di finale, non essendo riuscite a piazzarsi tra le prime otto nella fase a girone unico. Non ci sarà il Napoli di Antonio Conte, la cui eliminazione ha avuto un riflesso negativo sul ranking e sulla possibilità per l'Italia di ambire a una quinta squadra in Coppa. La diretta dell'evento sarà visibile anche in streaming su Sky Go, NOW e Amazon Prime Video. In alternativa, sempre on-line, lo si potrà vedere gratis su Uefa.tv e sul canale ufficiale YouTube della Federazione continentale oltre a quello di Sky Sport.

I playoff di disputeranno in due turni: andata prevista il 17/18 febbraio, ritorno in programma il 24/25 febbraio. Inter, Juventus e Atalanta affronteranno l'andata in trasferta e il ritorno in casa perché classificate tra la nona e la sedicesima posizione.

Champions League, a che ora il sorteggio dei playoff: l'orario

La diretta del sorteggio dei playoff inizierà alle 12:00, quando dalla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, andrà in onda il collegamento con gli studi della Uefa per la presentazione della cerimonia e la procedura di estrazione degli abbinamenti nella griglia degli spareggi.

Dove vedere i sorteggi della Champions League in tv e streaming

I tifosi di Inter, Juventus e Inter potranno vedere la diretta dei sorteggi playoff in tv su Sky Sport 24 (canale 200), NOW e Amazon Prime Video. L'alternativa per assistere in chiaro (e senza costi aggiuntivi) è in diretta streaming sul sito ufficiale della Uefa, sul canale YouTube della Federazione e su quello di Sky Sport.

I criteri per il sorteggio di Champions dei playoff: il regolamento

Inter, Juventus e Atalanta sono teste di serie al sorteggio dei playoff e disputeranno il ritorno in casa. I club qualificati sono ripartiti in quattro coppie di teste di serie (quelli piazzati in 9ª e 10ª, 11ª e 12ª, 13ª e 14ª, 15ª e 16ª posizione) e quattro coppie non teste di serie (quelli classificati in 17ª e 18ª, 19ª e 20ª, 21ª e 22ª, 23ª e 24ª posizione). Ogni coppa di teste di serie viene sorteggiata contro squadre di ogni coppia di non teste di serie: le formazioni della 9ª e 10ª posizione sfideranno avversarie della 23ª e 24ª, 11ª e 12ª contro 21ª e 22ª, 13ª e 14ª contro 19ª e 20ª, 15ª e 16ª contro 17ª e 18ª. Enunciati questi criteri, il regolamento chiarisce che negli spareggi possono incontrarsi sia due squadre della stessa nazione sia due squadre che si sono già affrontate nella fase a girone unico.

Le possibili avversarie di Inter, Juve e Atalanta ai playoff

In base a questa griglia è possibile già tracciare un quadro ipotetico degli abbinamenti che riguardano Inter, Juventus e Atalanta:

Real Madrid o Inter contro Bodo/Glimt o Benfica

contro Bodo/Glimt o Benfica Psg o Newcastle contro Qarabag o Monaco

Juventus o Atletico Madrid contro Bruges o Galatasaray

o Atletico Madrid contro Bruges o Galatasaray Atalanta o Bayer Leverkusen contro Borussia Dortmund o Olympiacos

Quando si giocano i playoff: date e orari

L'andata è prevista per il 17/18 febbraio, ritorno in programma il 24/25 febbraio. Il calendario delle partite, con indicazione di orari e date precise, sarà reso noto dopo la composizione del tabellone. Quanto alle sfide, in caso di parità al termine del doppio confronto si giocheranno i supplementari ed, eventualmente, si passerà ai rigori per determinare la qualificata agli ottavi.