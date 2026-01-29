L’Italia è messa male nel ranking Uefa per il 5º posto in Champions dopo l’eliminazione del Napoli

La situazione dell’Italia nel ranking UEFA utile per il 5º posto in Champions. L’eliminazione del Napoli non aiuta e la sorpresa è rappresenta dal Portogallo.

La ‘League Phase' di Champions League è terminata e la notte scorsa per l'Italia che soddisfazione per aver portato avanti quantomeno Inter, Juventus e Atalanta ai playoff. Perdiamo però il Napoli in Europa. L'Italia così resta al quinto posto del ranking ma siamo stati superati dal Portogallo perdendo inevitabilmente terreno sulle altre big che si andranno a contendere fino all'ultimo il posto extra nella prossima Champions che è riservato alle due Nazioni al vertice.

L'Italia dunque non potrà puntare sul Napoli per sperare di avere una squadra in più nella prossima edizione della Champions. Oltre all'Italia anche la Spagna perde il Bilbao e il Villarreal mentre la Germania l'Eintracht Francoforte nonostante i tedeschi mantengano ancora un buon margine di vantaggio. La vera sorpresa è però rappresentata dal Portogallo che dopo il miracolo Benfica si piazza al terzo posto rendendo per l'Italia ancora più difficile. In vetta l'Inghilterra appare imprendibile e ormai certa del posto extra in Champions.

Inizialmente a sorprendere era stata la Polonia che però ora è scesa da -554 a -625 nei nostri confronti. Ma il dato preoccupante per l'Italia riguarda le squadre che ci sono davanti. Basti pensare all'Inghilterra che vola da +3.776 a +5.819, mentre clamorosamente il Portogallo ci supera passando da -0.21 a +450. Ad allungare da +964 a +1.035 è invece la Germania mentre la Spagna si porta da +241 +125. Il meccanismo del ranking per Nazioni premia dunque le prime due in classifica con un posto extra in Champions League nella stagione seguente.

L'anno scorso è toccato a Inghilterra (con 29.464 punti) e Spagna (23.892 punti). L'anno ancora precedente ad essere premiata da questo posto extra era stata l'Italia e la Germania. Dalla Serie A in tal senso a beneficiarne fu il Bologna. Ora l'obiettivo sarà quello di sperare nel proseguimento del cammino delle italiane. Di fatto bisognerà puntare al secondo posto, ora occupato dalla Germania con 15.285 punti dato che l'Inghilterra è ormai già praticamente certa di un posto extra in Champions il prossimo anno. Basti pensare che 5 delle 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi di Champions sono inglesi: Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester City e Chelsea.