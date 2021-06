Rimasto fuori dalle convocazioni di Luis Enrique per gli Europei non senza polemiche, Sergio Ramos sta sfogliando la margherita in attesa di scegliere la sua prossima squadra dopo l'addio doloroso al Real Madrid, club con cui negli ultimi 16 anni ha vinto tutto in Spagna, in Europa e nel mondo. A sentire le parole del 35enne difensore andaluso, lui a Madrid ci sarebbe rimasto più che volentieri, accettando un'offerta pur non corrispondente ai suoi desideri, ma l'offerta in questione gli sarebbe stata tolta dal tavolo senza che lo sapesse.

Fatto sta che lo scultoreo centrale è libero di firmare con qualsiasi squadra a parametro zero, condizione sicuramente appetibile se non fosse che bisogna poi soddisfare le richieste altissime del giocatore: a Madrid guadagnava oltre 18 milioni netti a stagione, lui un piccolo ‘sacrificio' è anche disposto a farlo, soprattutto qualora gli venga sottoposto un contratto pluriennale, ma è chiaro che se vuoi portarti a casa Sergio Ramos non puoi presentarti col braccino.

L'offerta economica insomma deve essere di livello molto alto, così come alto è tuttora il rendimento del difensore, senza contare il patrimonio di esperienza, carisma e capacità di vincere (anche con gol decisivi che hanno fatto epoca) che metterà a disposizione della sua nuova squadra. Ecco perché la suggestione Roma, resa viva dal filo diretto col suo vecchio tecnico José Mourinho, è parsa fin dall'inizio difficilmente praticabile, esattamente come un possibile approdo al Milan.

Adesso a quanto pare tutte le pretendenti – soprattutto quelle ricche che chiamavano dalla Premier League – dovranno mettersi l'animo in pace. Secondo quanto svela ‘Tiempo de Juego' su Radio COPE, Sergio Ramos avrebbe detto a diversi ex compagni del Real Madrid che andrà al PSG. Squadra che ha tutti i requisiti per poterlo accogliere: tasche piene per pagargli il sontuoso stipendio e progetto sportivo ambizioso. Con un Ramos nel motore, il club di Nasser Al Khelaifi potrà puntare con ancora più decisione a quella Champions League sfiorata nelle ultime stagioni.