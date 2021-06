L'addio che nessuno pensava si potesse concretizzare è diventato realtà. Sergio Ramos lascia il Real Madrid dopo 16 anni con le Merengues, da capitano e con una caterva di trofei messi in bacheca stagione dopo una stagione, da simbolo di una delle fasi più gloriose del club madridista. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non sarà rinnovato, con le trattative giunte da diverse settimane ad un binario morto. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal Real, che ha indetto una cerimonia di "omaggio e saluto" al capitano uscente, alla quale seguirà una conferenza stampa che rappresenterà l'occasione per chiarire cause e retroscena di una separazione che per mesi ha tenuto banco in Spagna.

Il comunicato ufficiale del Real Madrid ha seguito di pochi minuti le prime indiscrezione circolate a Madrid sulla possibile separazione imminente con Sergio Ramos:

"Il Real Madrid comunica che domani, giovedì 17 giugno alle ore 12:30, si terrà un atto istituzionale di omaggio e saluto per il nostro capitano Sergio Ramos, con la presenza del presidente Florentino Perez. In seguito, Sergio Ramos terrà una conferenza stampa telematica".

La lunga trattativa per il rinnovo sfumato

Sergio Ramos e il Real Madrid non sono riusciti ad arrivare al rinnovo contrattuale per via dei tanti problemi che si sono riscontrati tra il club e l'entourage del giocatore. La pandemia ha complicato tantissimo le cose dato che il Real Madrid, colpito duramente anche dai danni economici che ha provocato il Covid, ha chiesto ai suoi giocatori di ridursi gli stipendi del 10% rinunciando anche ai premi vittorie in Liga e Supercoppa di Spagna. La squadra, guidata proprio dal proprio capitano, ovvero Sergio Ramos, non aveva intenzione di aderire a questa richiesta prima di essere poi costretta ad accettare. Secondo i media spagnoli, Sergio Ramos pensava che i soldi risparmiati servissero al Real per acquistare Mbappé.

Nel frattempo però la trattativa per il rinnovo andava avanti con il club ha offerto un anno di rinnovo al giocatore a 5 milioni scarsi a stagione, ovvero meno della metà dei 12 scarsi che percepiva in questi anni. Il tutto contrassegnato dalla freddezza che si era creata tra le parti nel 2015 quando il giocatore, approfittando di una ricca offerta del Manchester United, giocando al rialzo per assicurarsi proprio uno stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione. Tra i presunti litigi nello spogliatoio dopo l'eliminazione dalla Champions League contro l'Ajax e il mancato trasferimento in Cina chiesto sa Sergio Ramos nel 2019 a Perez, i rapporti tra le parti non sono più stati idilliaci come un tempo.

Il palmares di Sergio Ramos e il futuro del difensore

Sergio Ramos al Real Madrid è diventato il quarto madridista con più partite, ben 671, e il secondo ad aver vinto più trofei, ovvero 22, uno in meno di Gento. Il giocatore ha vinto anche 4 Champions e 5 Liga segnando 101 gol. Il suo futuro adesso è incerto ma sul giocatore ci sono da tempo le attenzioni del PSG che vorrebbe un difensore d'esperienza nella sua difesa ma anche l'ipotesi Stati Uniti non è da scartare. In Europa, oltre ai parigini, si era parlato anche della Juventus ma tra le parti ancora non ci sarebbe nulla di concreto.