Semifinali Coppa Italia 2021-2022: date, orari e regolamento delle partite Stabilite le date e gli orari delle due gare d’andata delle semifinali. Milan-Inter alle 21 del 1° marzo, Fiorentina-Juventus alle 21 del 2 marzo.

A cura di Alessio Pediglieri

Oltre ai nuovi anticipi e posticipi di Serie A, la Lega ha diramato anche il calendario ufficiale delle semifinali di andata di Coppa Italia Frecciarossa 2021-2022 che si sono delineate dopo le ultime gare infrasettimanali che hanno visto vincere l'Inter sulla Roma, il Milan sulla Lazio, la Juventus sul Sassuolo e la Fiorentina sull'Atalanta. Saranno due semifinali dal grande valore agonistico e sportivo ma anche evocativo: da un lato il derby milanese, dall'altro la sfida Juve-Fiorentina subito dopo il passaggio di Vlahovic in bianconero. Ancora da decidere le date delle gare di ritorno.

Le due semifinali si disputano su due gare, una di andata e una di ritorno. Solamente alla fine del secondo match se sarà ancora tutto in equilibrio si procederà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore per decretare le due finaliste di Coppa Italia Frecciarossa 2022.

Semifinale di andata di Coppa Italia, Inter-Milan: data, orari in TV e in streaming

L'Inter è stata la prima semifinalista in ordine di tempo, battendo a San Siro la Roma di Mourinho. 2-0 per i nerazzurri di Simone Inzaghi che si sono prontamente riscattati sul campo dopo il ko subito in campionato nel derby. I giallorossi non sono mai riusciti a entrare in partita e dopo il gol lampo di Dzeko hanno subito anche il raddoppio da parte di Sanchez. Non ci sarà un derby romano ma uno milanese in semifinale perché anche il Milan ha svolto al meglio il proprio compito: 4-0 sulla Lazio di Sarri e qualificazione sempre in pugno. Un poker servito freddo con le reti di Leao, la solita doppietta di Giroud e l'ultimo sigillo a firma di Kessiè.

La gara d'andata per la semifinale di Coppa Italia si disputa a San Siro, in casa del Milan, e si gioca martedì 1 marzo 2022 alle 21. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalle reti Mediaset su Canale 5. Per lo streaming ci si può collegare su Mediaset.it oppure su Infinity.

Fiorentina-Juventus, semifinale d'andata di Coppa Italia, dove vederla in streaming e TV

La prima sfida tra Fiorentina e Juventus si gioca a Firenze. Sarà una gara dall'altissima tensione dentro e fuori il terreno di gioco. Dopo il passaggio in bianconero di Dusan Vlahovic avvenuto lo scorso gennaio, tra le contestazioni dei tifosi viola e un clima torrido di sfida aperta alla Juventus, il serbo si ritroverà subito di fronte al suo recentissimo passato. La Fiorentina è riuscita a vincere a Bergamo sull'Atalanta 3-2 con gol al 94′ di Milenkovic, mentre la Juventus ha vinto 2-1 sempre nei minuti finali di partita contro il Sassuolo.

La gara si disputa mercoledì due marzo alle 21 allo Stadio Franchi di Firenze e sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming su Canale 5 e sui portali online mediaset.it e Infinity.