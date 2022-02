Leão e Giroud annichiliscono la Lazio: in semifinale di Coppa Italia sarà Milan-Inter Festa Milan a San Siro, poker alla Lazio: i rossoneri affronteranno l’Inter nella doppia semifinale di Coppa Italia.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan annichilisce la Lazio e si regala il derby in semifinale di Coppa Italia. I rossoneri hanno vinto 4-0 nella gara valida per i quarti di finale contro i capitolini grazie alla doppietta di Giroud e alle reti di Leao e Kessié. Il Diavolo ha avuto in mano il gioco per larga parte del match e ha gestito senza soffrire mai: dopo aver messo al sicuro il risultato la qualificazione non ha mai rischiato pur lasciando l'iniziativa all'avversario. In semifinale la squadra di Stefano Pioli affronterà l'Inter, per una stracittadina che si preannuncia scoppiettante.

Dopo una partenza piuttosto equilibrata, a San Siro si è vista una sola squadra in campo: il Milan. Poco dopo la metà della prima frazione è stato Rafael Leao a sbloccare la gara con un diagonale di sinistro dopo un ottimo servizio in profondità di Romagnoli. Difesa della Lazio disposta malissimo e ampi spazi per il portoghese, che ha segnato la nona rete stagionale. Il numero 17 non aveva mai realizzato così tante reti tra Milan e Lille in precedenza in una singola annata.

A mettere al sicuro il match è stato Olivier Giroud nei minuti finali della prima frazione: con due tocchi ravvicinati il numero 9 ha battuto Reina, regalando la qualificazione ai rossoneri con 45′ di anticipo. Il francese ha realizzato 10 gol in 8 partite ufficiali da titolare in casa con il Milan: è solo il terzo giocatore rossonero nelle ultime 10 stagioni in grado di segnare in 4 match ufficiali da titolare di fila a San Siro dopo Ibrahimović e Çalhanoğlu.

Nella ripresa la gara è filata via senza troppi problemi per la squadra di Stefano Pioli, che ha effettuato qualche cambio per far rifiatare i titolari e concedere minuti a tutti. Nel finale è arrivato il poker di Franck Kessié. Nulla da salvare della prestazione della squadra di Maurizio Sarri, che ha concesso tre gol evitabilissimi agli avversari e ha compromesso la gara in pochi minuti.

Il tabellino di Milan-Lazio

RETI: 24′ Leao, 41′ e 45′ Giroud, 80′ Kessié.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (76′ Tomori), Kalulu, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali (46′ Bennacer), Kessié; Messias (60′ Saelemaekers), Brahim Díaz, R. Leão (76′ Maldini); Giroud (60′ Rebic). Allenatore: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj (62′ Lazzari), Luiz Felipe, Patric, Marušić; Milinković-Savić, Cataldi (51′ Leiva), Basic (51′ Luis Alberto); F. Anderson (51′ Pedro), Immobile (67′ Moro), Zaccagni. Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Simone Sozza.