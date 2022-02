Milenkovic all’ultimo respiro: la Fiorentina beffa l’Atalanta e vola in semifinale di Coppa Italia La Fiorentina ha battuto l’Atalanta 3-2 in Coppa Italia a Bergamo grazie ad un gol di Milenkovic nel finale. La Viola è in semifinale e aspetta la vincente di Juve-Sassuolo.

A cura di Marco Beltrami

Colpaccio della Fiorentina in casa dell'Atalanta nella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia. 3-2 in favore della Viola grazie ad un gol all'ultimo respiro di Milenkovic dopo il botta e risposta tra il doppio Piatek, Boga e Zappacosta. Una vera e propria beffa per la squadra di Gasperini che era in vantaggio di un gol e di un uomo per il rosso a Martinez Quarta e si è lasciata superare dagli ospiti. Ora la Fiorentina aspetta la vincente di Juve-Sassuolo e potrebbe ritrovare anche il grande ex Vlahovic.

La serata dell'Atalanta non era iniziata benissimo visto che dopo circa 10′ un pestone di de Roon a Gonzalez è costato il rigore, fischiato dall'arbitro Fabbri grazie al ricorso all'on-field review. Piatek dal dischetto non si è lasciato distrarre dal tentativo dello stesso Nico Gonzalez di sottrargli la battuta, e ha firmato l'1-0. Grande intensità e nervosismo in campo, con occasioni da una parte e dall'altra. Livello tecnico alto come confermato dal gol del pareggio della squadra di casa con Zappacosta, ispirato da un'iniziativa con tunnel di Freuler, che ha trovato il sette con un meraviglioso tiro a giro alla "Del Piero".

Con il passare dei minuti è salito in cattedra un calciatore in particolare, ovvero Jeremie Boga. Il colpo del mercato invernale dei nerazzurri, ha mostrato sprazzi di quel giocatore imprendibile che abbiamo visto nel suo miglior periodo al Sassuolo. Non è un caso che dopo un clamoroso palo colpito con una deviazione elegante, è stato proprio lui a portare avanti all'Atalanta nella ripresa al termine di una bella iniziativa individuale. L'ivoriano ha ritrovato la rete dopo nove mesi.

L'inerzia del match è sembrata tutta a favore della Dea che invece ha pagato dazio, ad un'ingenuità di Koopmeiners subentrato all'infortunato Palomino. Un colpo rifilato a Maleh in area, punito con il penalty. Dal dischetto ancora Piatek si è fatto ipnotizzare da Musso, ma poi è stato implacabile sulla ribattuta: 2-2 e palla al centro. Ritmi altissimi nel finale dei tempi regolamentare con gli ospiti rimasti in 10 per il rosso a Martinez Quarta e la doppia chance per Zappacosta (traversa) e Djimsiti. Tutto lasciava presagire i supplementari, e invece ecco la beffa: un gran tiro da fuori di Milenkovic ha regalato alla Fiorentina la qualificazione. Affronterà la vincente di Juventus-Sassuolo.