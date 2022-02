L’Inter non fa sconti all’amico Mourinho: 2-0 alla Roma, è in semifinale di Coppa Italia L’Inter batte 2-0 la Roma e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. L’Inter sfiderà il Milan o la Lazio. Gol di Dzeko e Alexis Sanchez.

A cura di Alessio Morra

L'Inter è la prima semifinalista della Coppa Italia 2021-2022. I nerazzurri in casa hanno sconfitto 2-0 la Roma del grande ex José Mourinho. A segno nel primo tempo Dzeko, nella ripresa Sanchez, autori di due gol favolosi. L'Inter nelle semifinali affronterà la vincente di Milan-Lazio, che si sfideranno mercoledì 9 febbraio.

Mourinho si presenta a San Siro per la prima volta da avversario dell'Inter, è teso, emozionato, quando esce dal tunnel al fianco di Inzaghi, si aspetta una calda accoglienza, è così: applausi, cori e uno striscione: "José bentornato a casa". Quando la partita inizia l'Inter è già caldissima. Dzeko impiega meno di due minuti per segnare il gol dell'1-0. Perisic pennella, Smalling sbaglia e il grande ex con un tiro splendido insacca, 1-0. L'avvio dell'Inter è davvero favoloso. Barella centra la traversa, Skriniar da buona posizione, colpisce di testa ma in modo debole, Rui Patricio blocca. La Roma è praticamente nulla, ma all'improvviso si scuote e va subito vicina al pari dopo una fuga di Mkhitaryan, neutralizzata da Handanovic e D'Ambrosio.

La seconda metà della ripresa è tattica, poche emozioni e poche conclusioni. Ennesima ammonizione per Zaniolo, giallo pure per Mancini e soprattutto infortunio serio per Bastoni, che ha la peggio dopo un contrasto con Zaniolo. Distorsione alla caviglia per il difensore della nazionale, che aveva subito due turni di squalifica dal giudice sportivo.

Nella ripresa l'Inter prova a gestire vantaggio ed energie, la Roma spinge, vuole il pari, Abraham non riesce a incidere, non è la sua serata. Oliveira calcia dalla distanza, Handanovic vola e manda in angolo. Zaniolo fa una magia, cerca il gol dell'anno, ma Skriniar salva sulla linea, quando l'azione finisce si scopre che è fuorigioco. Poco dopo giunge il raddoppio dell'Inter, lo segna Alexis Sanchez. Il cileno firma un golazo, un missile quello dell'ex Arsenal che non lascia scampo a Rui Patricio. Mourinho manda in campo pure Pellegrini, ma la partita ormai è segnata. Prima della fine però si infortuna muscolarmente Abraham. Il 2-0 regala la semifinale all'Inter, contro Milan o Lazio.