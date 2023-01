Ronaldo non sarà il calciatore più ricco al mondo: con 200 milioni all’anno non si avvicina neanche Cristiano Ronaldo andrà a guadagnare 200 milioni all’anno all’Al-Nassr, mettendosi in tasca mezzo miliardo nei prossimi due anni e mezzo. Ma resterà lontanissimo dal calciatore più ricco al mondo.

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Ronaldo è da ieri immerso nella nuova realtà dove trascorrerà i prossimi due anni e mezzo: il suo contratto con l'Al-Nassr scadrà infatti nell'estate del 2025. Fino ad allora, salvo che non decida di attivare la clausola che gli permetterebbe di tornare a giocare la Champions col Newcastle, il 37enne portoghese cercherà di rimpolpare il proprio bottino di reti in un campionato decisamente meno competitivo di quelli in cui ha giocato per tutta la sua carriera.

Cristiano Ronaldo ostenta il suo fisico scolpito durante le visite mediche con l’Al–Nassr

Nell'affollatissima conferenza di presentazione al fianco del tecnico Rudi Garcia, il 37enne portoghese ha ribadito come le motivazioni che lo hanno portato a giocare nella Saudi Pro League siano esclusivamente sportive, tirando fuori la classica frase sulla "nuova sfida" che ha voluto accettare, ma non ci vuole molto per capire che la scelta di andare a ‘scomparire' in un calcio di livello così basso è stata fatta esclusivamente per ragioni di portafoglio.

Tra lo stipendio garantitogli dal club attuale capoclassifica del campionato e le ricchissime sponsorizzazioni che hanno reso possibile l'operazione, Ronaldo dovrebbe andare a guadagnare all'Al-Nassr circa 200 milioni di euro all'anno, potendo dunque mettersi in tasca alla fine del contratto – qualora porti a casa tutti i bonus – la cifra mostruosa di mezzo miliardo. Non che ne avesse tanto bisogno, visto che il suo patrimonio attuale è stimato nella medesima cifra di circa 500 milioni, frutto di accordi pubblicitari dall'importo elevatissimo con aziende top come Armani, Unilever, Nike, Herbalife e DAZN, in aggiunta ovviamente agli ingaggi molto alti degli ultimi 15 anni di carriera.

Ronaldo dunque nel 2025 potrebbe avere un conto in banca di un miliardo, qualcosa di davvero pazzesco per uno sportivo, ma non sarà comunque il calciatore più ricco al mondo, né ci andrà vicino. In quel momento infatti il suo patrimonio sarebbe parecchie volte inferiore rispetto a quello di un altro calciatore: Faiq Bolkiah, 24enne attaccante bruneiano con cittadinanza statunitense. Bolkiah è nato a Los Angeles ma la sua famiglia ha radici altrove ed è ricca, ricchissima: suo padre Jefri è Principe del Brunei, mentre suo zio Hassanal Bolkiah è il Sultano del piccolo stato situato nell'isola del Borneo, nel sud-est asiatico.

Faiq Bolkiah in azione

Il patrimonio di Faiq Bolkiah è stimato in svariati miliardi, il che ne fa il calciatore professionista più ricco sul pianeta. Perché il giovane questo fa di mestiere al momento ed è un giocatore vero, che ha ampio minutaggio in un massimo campionato, ovvero quello tailandese. Bolkiah dal dicembre 2021 gioca nel Chonburi, attualmente secondo in classifica nella Thai League 1 ed è sceso in campo in 6 delle ultime 7 partite giocate dalla sua squadra, realizzando il gol della vittoria nell'ultimo match disputato prima della sosta per i Mondiali, lo scorso 25 novembre.

Insomma, il buon Faiq potrebbe godersi la vita ed invece non smette di inseguire il suo sogno di fare lo sportivo professionista, essendo riuscito anche a raggiungere la nazionale del Brunei, dove vanta 6 presenze. Il Chonburi è la prima squadra dove realmente riesce a trovare spazio: l'attaccante si è formato calcisticamente in Inghilterra, militando nelle giovanili di Southampton, Arsenal, Chelsea e Stoke City ed approdando poi nel 2016 al Leicester, dove ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Faiq Bolkiah è ricchissimo, ma vuole farsi largo nel calcio

È rimasto lì 4 anni, in cui è sceso in campo soltanto cinque volte con la squadra Under 19 in Youth League. Successivamente nel 2020 si è trasferito al Maritimo in Portogallo, ma anche lì ha totalizzato zero minuti in campo con la prima squadra (ed una sola apparizione con l'Under 23). Adesso il suo posto nel mondo sembra essere quello giusto, in Thailandia. Non sarà famoso come Ronaldo, ma Faiq Bolkiah lo può guardare dall'alto in basso quando si parla di soldi. Anche se CR7 non è che sia messo così malaccio…