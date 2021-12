Il calciatore più ricco del mondo trova squadra: è il rinforzo per vincere il campionato È arrivato l’annuncio ufficiale del nuovo club, che è in lotta per il campionato: “Non ha voluto privilegi speciali oltre quelli che riceverà in quanto membro della squadra”.

A cura di Paolo Fiorenza

Con un annuncio in pompa magna Faiq Bolkiah è stato presentato come il rinforzo del mercato invernale che possa permettere al Chonburi di colmare il distacco che il club thailandese ha dalla vetta del massimo campionato nazionale. Parliamo di una big del Paese asiatico, terza in classifica dopo 15 giornate con 28 punti, a sole 4 lunghezze dalla coppia di testa Buriram United e Bangkok United. Il Chonburi ha dunque dato fiducia al 23enne attaccante del Brunei, che continua ad inseguire il suo sogno di sfondare nel calcio professionistico anche se potrebbe benissimo godersi la vita, visto che è il calciatore più ricco al mondo.

Il giovane Faiq è infatti il figlio del principe del Brunei, a sua volta fratello del sultano Hassanal Bolkiah, il cui patrimonio è superiore ai 20 miliardi di euro. Il giocatore arriva in Thailandia a costo zero, visto che pochi giorni fa ha risolto il contratto che lo legava alla squadra portoghese del Maritimo. L'attaccante, nato a Los Angeles e provvisto anche di cittadinanza statunitense, finora non è riuscito a trovare spazio nelle squadre dove ha militato.

Formatosi in Inghilterra, Faiq Bolkiah dopo le giovanili di Southampton, Arsenal, Chelsea e Stoke City è approdato nel 2016 al Leicester, restandovi 4 anni in cui è sceso in campo solo 5 volte con la squadra Under 19, impegnata in Youth League. Dal 2020 al Maritimo, non gli è andata meglio a Madeira: anche lì zero minuti con la prima squadra ed una sola presenza con l'U23. Insomma grande volontà ma scarsa fiducia da parte dei suoi allenatori. Quella fiducia che ora gli dà il Chonburi.

Nonostante l'enorme ricchezza e il battage pubblicitario che si porta dietro il nazionale bruneiano (6 presenze per lui), il direttore generale del club thailandese Sasit Singtothong ha dichiarato che il giocatore è stato ingaggiato per le sua qualità calcistiche, non per la sua storia personale: "È il calciatore più ricco al mondo. ma questo è fuori dal campo. Noi invece prestiamo attenzione ai giocatori che svilupperanno il loro potenziale. Prima di tutto si vede che è un professionista, non ha voluto privilegi speciali oltre quelli che riceverà in quanto membro della squadra. Credo che sarà una buona scelta per noi in attacco, perché ha grandi capacità e qualità, inclusa anche l'esperienza. Ha giocato molto anche in Inghilterra. Sarà sicuramente un bene per il nostro club nella lotta per la Thai League".