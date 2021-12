Il calciatore più ricco del mondo resta disoccupato, contratto risolto: “Auguri per il futuro” La ricchezza non fa la felicità e chissà se aiuterà a superare la risoluzione del contratto a 23 anni: “Grazie per lo sforzo e la dedizione con cui hai servito il nostro club”.

A cura di Paolo Fiorenza

Faiq Bolkiah è ricco, ricchissimo, pazzescamente ricco. Ma la ricchezza non sempre fa la felicità: tra un lusso sfrenato e l'altro ci possono essere occasionali momenti di dispiacere. Succede, anche se hai 23 anni e sei il figlio del principe del Brunei, nonché il nipote del sultano Hassanal Bolkiah, il cui patrimonio supera i 20 miliardi di euro. Il giovane Faiq è senza ombra di dubbio il calciatore più ricco del mondo, con buona pace dei vari Ronaldo e Messi, perché lui nella vita questo fa, giocare a calcio. O almeno ci prova, visto che la sua ultima avventura si è appena conclusa non esattamente bene.

Il Maritimo, club della massima serie portoghese, ha infatti annunciato con una nota sul proprio sito ufficiale, che l'avventura di Faiq Bolkiah con i suoi colori si è conclusa dopo quasi un anno e mezzo. Era il settembre del 2020 quando l'attaccante classe '98 approdava in Portogallo a costo zero lasciando il Leicester, dove aveva giocato soltanto 5 partite con la squadra giovanile in Youth League. "Questo è il posto migliore per continuare la mia carriera", aveva detto quel giorno, ed invece non è mai sceso in campo neanche per un minuto con la prima squadra del Maritimo, giocando solo una volta con la selezione U23 del club di Funchal, nell'isola di Madeira.

Bolkiah – che ha anche la cittadinanza statunitense essendo nato a Los Angeles, ma ha scelto di giocare per la Nazionale del Brunei dove ha esordito a 18 anni – è un attaccante che giostra prevalentemente da ala destra. "Il Maritimo informa di aver raggiunto un accordo con il giocatore Faiq Bolkiah per la risoluzione del suo contratto – recita il comunicato del club portoghese – Lo stemma rossoverde ringrazia lo sforzo e la dedizione con cui Faiq Bolkiah ha servito il nostro club, offrendogli sinceri auguri di felicità professionale e personale".

Il giocatore bruneiano lascia il Maritimo avendo ottenuto come massimo risultato una presenza in panchina nella scorsa stagione in occasione del match giocato a febbraio contro lo Sporting. Per il resto è stato spedito nella squadra B con risultati pressocché identici. Il suo contratto scadeva nel giugno prossimo, ora dovrà cercarsi un'altra squadra dove proseguire il suo sogno di essere un calciatore professionista. "Sono un giocatore veloce, a cui piace far succedere le cose. Sono un'ala e un numero 10, mi piace il gioco diretto e il gol", aveva detto circa il suo stile di gioco. Formatosi nel calcio inglese, aveva iniziato giovanissimo al Newbury, poi a 11 anni è approdato al Southampton, e da lì Arsenal, Chelsea e Stoke City, prima di passare al Leicester nel 2016 e rimanervi appunto fino all'anno scorso, quando si era trasferito al Maritimo. Forse incontri come quello avuto con la Regina d'Inghilterra non aiutano a focalizzarsi sul calcio…