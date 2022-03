Roma-Vitesse dove vederla in TV su TV8, Sky o DAZN: orario e formazioni della partita di Conference League Allo stadio olimpico la Roma ospita il Vitesse nel ritorno degli ottavi di finale di Europa Conference League. La partita si gioca alle ore 21.00 e si vede in diretta TV e streaming in chiaro su TV8. Le ultime notizie sulle formazioni: Mourinho pronto a confermare la coppia Zaniolo-Abraham in attacco.

Roma–Vitesse è il ritorno degli ottavi di finale di Europa Conference League. Ecco dove vedere la partita in diretta TV, in chiaro e in streaming.

Allo stadio Olimpico la Roma di José Mourinho gioca oggi (giovedì 17 marzo, ore 21:00) contro il Vitesse per il ritorno degli ottavi di finale di Europa Conference League. La partita Roma-Vitesse sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro per tutti su TV8 e in streaming, sempre gratuitamente, su tv8.it. Gli abbonati potranno vedere la gara anche su Dazn e su Sky (canali Sky Sport, Sky Sport 1 e Sky Sport 4K) o in streaming su SkyGo e Now.

I giallorossi hanno la qualificazione ai quarti di finale in pugno: la vittoria dell'andata (0-1 con rete di Sergio Oliveira) regala ai capitolini due risultati su tre per passare il turno. Un successo con un gol di scarto oppure un pareggio (con o senza reti) possono bastare per eliminare gli olandesi. In base alla nuova regola delle reti segnate in trasferta la situazione cambia in caso di successo del Vitesse: con un gol di differenza (0-1 oppure 1-2, per esempio) si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore; con più reti di scarto (0-2 oppure 1-3) la Roma verrebbe eliminata e a passare il turno sarebbe la formazione allenata da Thomas Letsch.

Le probabili formazioni di Roma-Vitesse. José Mourinho deve calibrare con attenzione scelte e forze in campo alla luce del derby che domenica prossima (20 marzo, ore 18:00) vedrà i giallorossi impegnati nel confronto diretto con la Lazio importante per tentare l'assalto al quarto posto. Il tecnico portoghese non avrà a disposizione Mancini e Sergio Oliveira (squalificati), in attacco dovrebbe confermare Abraham con Zaniolo. Vitesse all'Olimpico senza Oroz (squalificato) e con il più classico modulo 4-4-2, Grbic e Openda dovrebbero agire nel reparto offensivo.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. Allenatore: José Mourinho.

Vitesse (4-3-3): Houwen; Yapi, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni, Bero; Grbic, Openda. Allenatore: Thomas Letsch.

Dove vedere Roma-Vitesse in diretta TV

Dove vedere Roma-Vitesse in diretta TV? La buona notizia per i tifosi giallorossi è che la partita contro gli olandesi sarà trasmessa in chiaro (e in forma del tutto gratuita) su TV8. Il match andrà in onda anche in forma criptata ma riservata solo agli abbonati su DAZN oppure sui canali di Sky. Per quanto riguarda DAZN, dopo aver scaricato la app, gli utenti registrati accederanno alla visione dell'evento al match utilizzando una Smart Tv oppure i dispositivi come Amazon Fire Stick Tv o Google Chromecast, ma device come Xbox 3 o 4 o PlayStation 4 o 5. Su Sky, invece, la partita sarà trasmessa su Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), su Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite).

Roma-Vitesse, dove vederla in diretta streaming

Come vedere Roma-Vitesse in diretta streaming? La partita dell'Olimpico sarà visibile anche on-line servendosi dei consueti dispositivi fissi (smart tv, pc) e mobili (smartphone, notebook e tablet): sfruttando una buona connessione a internet si potrà assistere al match in forma gratuita collegandosi al sito tv8.it; diretta streaming riservata agli abbonati, invece, che si collegheranno alle app di DAZN, Sky Go e al servizio on-demand di Now.

Conference League, le probabili formazioni di Vitesse-Roma

Il ritorno degli ottavi di finale di Conference League e il derby della Capitale: due impegni importanti e ravvicinati che costringono la Roma a uno sforzo maggiore per cullare il sogno europeo. Ovvero, avanzare ai quarti di finale e – per quanto riguarda il campionato – provare a rosicchiare punti per riuscire ad agganciare la zona Champions. È anche per questa ragione che Mourinho proverà a gestire le risorse a disposizione. Nicolò Zaniolo ci sarà accanto ad Abraham mentre Lorenzo Pellegrini è in ballottaggio con Veretout per una maglia a centrocampo. Nella lista degli squalificati ci sono Gianluca Mancini e Sergio Oliveira. Nel Vitesse, squalificato Oroz.

A che ora si gioca

Allo stadio olimpico il fischio d'inizio di Roma-Vitesse è fissato per le ore 21:00. Al termine dei 90 minuti regolamentari passerà la squadra che, tra andato e ritorno, ha segnato il maggior numero di reti. Lo 0-1 in favore dei capitolini in Olanda costituisce un piccolo vantaggio per giallorossi nella combinazione di risultati utili a qualificarsi (pareggio o vittoria).