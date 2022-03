Rissa tra ultras della Roma e del Vitesse in un pub vicino al Colosseo, volano sedie (VIDEO) Quattro ultras della Roma sono stati fermati dagli agenti della digos. Sono accusati di aver provocato una rissa all’interno del pub Shamrock di Roma, dove si trovavano decine di tifosi del Vitesse.

A cura di Enrico Tata

Un gruppo di ultras olandesi del Vitesse stava bevendo qualcosa nel pub Shamrock, che si trova tra via dei Fori imperiali e il Colosseo a Roma. Il locale è molto famoso tra gli appassionati di calcio perché tra birre e whiskey, nel locale ci sono anche centinaia di sciarpe di squadre internazionali. Nella tarda serata di ieri alcuni tifosi romanisti hanno fatto irruzione nel pub per provocare la tifoseria avversaria, nota per essere una delle più violente d'Europa. Come si vede nel video registrato da un ultras del Vitesse, sono volati tavoli e sedie, poi la rissa si è spostata all'esterno. Sul posto sono dovuti arrivare gli agenti della digos in assetto antisommossa e la situazione è tornata alla calma.

Stando a quanto si apprende, quattro tifosi romanisti sono stati fermati e denunciati per violenza privata. Nei loro confronti verrà disposto il Daspo sportivo da parte del Questore, che non permetterà loro di entrare allo stadio per molto tempo. Gli investigatori stanno visionando le immagini dei video di sorveglianza della zona e anche le immagini riprese dai cellulari dei protagonisti per cercare di individuare altri responsabili dell'aggressione. "L'intervento rientra nei servizi specifici predisposti dalla Questura, in vista dell'incontro di Conference Legue tra Roma e Vitesse, previsto per questa sera, in tutti i luoghi prevedibilmente frequentati dai tifosi olandesi", si legge nella nota della questura.

La partita tra Roma e Vitesse, ritorno degli ottavi di finale di Conference League, è in programma questa sera alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. È previsto l'arrivo di migliaia di tifosi olandesi nella Capitale.