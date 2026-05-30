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“Condomini scendete, vi facciamo la festa”: striscioni e fumogeni nella notte a Roma per la chiusura del pub

Notte di tensione per la chiusura del locale nella zona del Torrino a Roma. Esposto uno striscione contro i condomini, segnalati danni ad auto e portoni.
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A cura di Francesco Esposito
Foto da Facebook: Augusto Gregori
Foto da Facebook: Augusto Gregori

L'avevano annunciata come "l'ultima festa" del locale, ma sembra sia stata troppo movimentata. Fuochi d'artificio, fumogeni e cori contro i residenti hanno riempito l'aria del quartiere Torrino a Roma nella notte fra venerdì 29 e sabato 30 maggio in occasione della chiusura del pub e tapas bar Mercado di via del pianeta Saturno. I clienti più affezionati hanno esposto anche uno striscione dal tono minaccioso: "Condomini scendete, vi facciamo la festa". Una serata tormentata per gli abitanti, che avrebbe visto anche aggressioni e vandalismo contro automobili in sosta e portoni e su cui stanno indagando le forze dell'ordine.

Foto da Facebook: Augusto Gregori
Foto da Facebook: Augusto Gregori

La serata d'addio del pub finisce a cori e fuochi d'artificio

"Quello che è accaduto ieri sera al Torrino è stato uno scempio inaccettabile per residenti e famiglie", ha scritto in una nota sui social il vicepresidente del Municipio IX, Augusto Gregori. Il tutto era partito come una serata d'addio del locale, che aveva chiamato a raccolta i clienti con un messaggio in cui traspariva anche molto risentimento: "Abbiamo creato insieme un ritrovo giovane, moderato e familiare in un quartiere che non ne aveva, combattendo contro tutti i limiti e le problematiche create da chi ritiene non vi sia spazio nella nostra comunità per queste realtà. Oggi, stanchi di combattere, dobbiamo accettare la realtà, facciamo un passo indietro e abbassiamo definitivamente la serranda del nostro amato locale".

Foto da Facebook: Augusto Gregori
Foto da Facebook: Augusto Gregori

Lo striscione contro i condomini: "Vi facciamo la festa"

Gli attriti con i residenti andavano avanti da anni a causa di schiamazzi e mancato rispetto degli orari di riposo, come segnalato da Giuseppe Grazioli, consigliere e presidente della Commissione Attività Produttive del IX Municipio: "La protesta da parte dei frequentatori del locale era stata addirittura preannunciata: com’è possibile che nessuno abbia mosso un dito per evitare il peggio?", ha aggiunto Grazioli.

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"Le attività commerciali vanno sostenute e valorizzate. Sempre. Ma quando vengono meno sicurezza, senso civico, rispetto delle regole e della quiete pubblica, non si parla più di valorizzazione del territorio", è stato il commento del vicepresidente municipale Gregori. "Divertirsi è un diritto, così come lo sono il riposo, la quiete pubblica e la serenità di chi abita il territorio. Il compito di tutti è trovare un punto di equilibrio tra queste esigenze. E se quanto accaduto ieri sera dimostra che alcune attività non sono in grado di garantire questo equilibrio, sarà necessario intervenire con fermezza, anche attraverso i provvedimenti previsti dalla legge", ha concluso.

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