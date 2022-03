La Roma passa ai quarti se… i risultati col Vitesse con cui si qualifica in Conference League La Roma allo Stadio Olimpico ospita il Vitesse nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Cosa serve per qualificarsi dopo l’1-0 dell’andata. Ecco quale combinazione di risultati può qualificare i giallorossi ai quarti di finale.

A cura di Alessio Morra

La Roma si è allontanata in modo quasi definitivo dalla possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. E la squadra giallorossa ora punterà tutto sulla Conference League. La squadra di Mourinho nella gara di andata degli ottavi di finale si è imposta per 1-0 sul Vitesse e ha a disposizione due risultati su tre per qualificarsi per i quarti di finale che sono in programma il 7 e il 14 aprile.

Roma-Vitesse, chi passa con la nuova regola dei gol fuori casa

La regola dei gol in trasferta è cambiata da questa stagione, ma non cambio, almeno in questa sfida, il destino dei giallorossi. Considerando il vecchio regolamento i gol fuori casa valevano il ‘doppio', ma lo 0-1, il risultato che ha permesso alla Roma di vincere in Olanda, è uno di quelli che meno pesava con le vecchie norme. Se il Vitesse si imporrà con un gol di scarto in Italia la partita proseguirà con i supplementari, e poi con una perdurante parità si andrebbe ai calci di rigore. In caso di successo dei giallorossi o pareggio tra Roma e Vitesse ai quarti si qualificherebbero Pellegrini e compagni.

Roma-Vitesse, chi si qualifica ai quarti di Conference League: risultati e combinazioni

Dunque la Roma si qualifica per i quarti di finale di questa nuova manifestazione in caso di vittoria, con qualsiasi risultato, ma i giallorossi passano anche in caso di pareggio con qualunque risultato (dallo 0-0 al 4-4). Se il Vitesse vincerà con un gol di scarto si si passerà direttamente ai tempi supplementari, mentre in caso di successo del Vitesse con due o più gol di scarto la Roma sarà eliminata. Ecco tutte le combinazioni relative al passaggio del turno della Roma.

– Sconfigge il Vitesse con qualsiasi risultato.

– Pareggia con il Vitesse con qualsiasi risultato.

– Vince ai calci di rigori dopo aver chiuso i tempi regolamentati e i supplementari sotto di un gol (0-1, 1-2, 2-3 ecc.)

– La Roma viene eliminata dalla Conference League in caso di sconfitta con il Vitesse con almeno due gol di scarto.