Roma-Vitesse, arrivati migliaia di tifosi olandesi: come arrivare allo stadio Olimpico Oggi alle 21 in programma allo stadio Olimpico la partita Roma-Vitesse di Conference League. Attesi migliaia di ultras olandesi.

A cura di Enrico Tata

Alle ore 21 di oggi, giovedì 17 marzo, in programma allo Stadio Olimpico di Roma la partita Roma-Vitesse, ottavi di finale della Conference League. All'andata i giallorossi si sono imposti per 1 a 0 sulla squadra olandese di Arnhem. Per passare il turno basterà vincere o pareggiare davanti al pubblico di casa.

Stando a quanto si apprende, sono arrivati a Roma migliaia di tifosi olandesi. Dalle ore 17 verrà predisposto il "punto di raccolta" dei tifosi ospiti in piazzale delle Canestre a Villa Borghese. Da lì verranno scortati fino all'ingresso dell'Olimpico a bordo di bus navette. Dalle ore 13 saranno attivi divieti di sosta in queste zone: piazzale delle Canestre; viale Giorgio Washington, nel tratto compreso tra piazzale Flaminio e piazzale del Fiocco; viale Fiorello La Guardia, nel tratto compreso tra piazza del Fiocco e piazzale delle Canestre; via del Galoppatoio. Qua tutte le informazioni della Questura di Roma per i tifosi olandesi. Questi ultimi sono già arrivati a Roma e ieri sera hanno scatenato una rissa con un gruppo di tifosi giallorossi davanti al pub Shamrock nei pressi del Colosseo. Quattro persone sarebbero state fermate dalla Digos.

Per arrivare allo Stadio Olimpico è possibile utilizzare per i tifosi della Roma il tram 2 di Atac, il cui percorso prevede la partenza da piazzale Flaminio e l'arrivo a piazza Mancini. A disposizione anche 14 linee di bus Atac: 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Qua tutte le informazioni sui percorsi degli autobus.

Leggi anche Sofia arrivata a Roma dall'Ucraina: ferita da 4 proiettili è semiparalizzata

Dove guardare il match? La partita tra Roma e Vitesse sarà trasmessa dalle ore 21 in diretta su SkySportUno, su Dazn e in chiaro su Tv8.