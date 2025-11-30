Roma-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Roma-Napoli è la partita clou della 13ª giornata di Serie A: si gioca oggi alle 20:45 e sarà visibile in diretta tv e in streaming solo su DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Gasperini (squalificato) e Conte.

La partita Roma–Napoli è la più attesa della 13ª giornata di campionato, si gioca oggi alle 20:45 allo stadio Olimpico e mette in palio punti pesanti nella corsa scudetto. Il match sarà trasmesso in diretta tv e in streaming su DAZN.

La Roma di Gasperini è in testa alla classifica di Serie A con 27 punti, +2 sul Napoli a cui proverà a scucire la coccarda tricolore dalla maglia. L'incontro di questa sera non è decisivo ma può dire molto su quello che sarà il cammino delle due squadre: da un lato i giallorossi, che in caso di vittoria possono prendere il largo staccando una delle dirette concorrenti; dall'altro i partenopei che, reduci dai successi con Atalanta e Qarabag, sembrano aver superato la crisi culminata con la sconfitta di Bologna e lo sfogo durissimo di Conte con la squadra.

Le ultime news sulle formazioni: Dybala è pronto a riprendersi la maglia da titolare per schierarsi come falso 9, sostenuto da Pellegrini e Soulé. Neres e Lang ancora nel tridente con Hojlund mentre Politano e Lucca si accomodano in panchina.

Partita: Roma-Napoli

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Quando: domenica 30 novembre 2025

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN e DAZN 1

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: 13ª giornata Serie A.

Dove vedere Roma-Napoli in tv: il canale in diretta

Roma-Napoli sarà visibile in esclusiva in diretta tv solo su DAZN. In alternativa, gli abbonati a Sky che hanno attivato il servizio la potranno vedere su DAZN 1 (canale 214 di Sky). La telecronaca dell'incontro sarà condotta da Pierluigi Pardo, che avrà al suo fianco per il commento tecnico Massimo Ambrosini.

Roma-Napoli in diretta streaming: l'orario della gara

Il fischio d'inizio di Roma-Napoli è previsto per le 20:45, in quanto posticipo domenicale. Si potrà seguire la sfida anche in diretta streaming attraverso la app di DAZN oppure collegandosi direttamente alla piattaforma online.

Roma-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Dybala falso 9 con Pellegrini e Soulé alle spalle è lo schieramento offensivo della Roma che, grazie al ritorno della Joya in squadra, ha un'arma in più da spendere in un incontro importante. Da verificare in quali condizioni sarà Koné, reduce dalla brutta botta alla caviglia presa in Europa League ma tutto lascia presagire che ci sarà. Niente panchina per Gasperini, squalificato dopo l'espulsione di Cremona. Quale Napoli si vedrà all'Olimpico? Non dovrebbe discostarsi di molto dalla squadra che Conte ha rivisitato nelle ultime giornate a causa dell'emergenza assenze. Politano ancora in panchina, dal primo minuto c'è Lang nel tridente. L'infermeria resta piena (Gilmour, Gutierrez, Anguissa, De Bruyne e Lukaku). Di seguito le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All.: Gasperini (squalificato).

NAPOLI (3-4-3) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte.