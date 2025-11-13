Serie A
L’infortunio di Anguissa è grave, Napoli in emergenza totale: i tempi di recupero per il rientro

Gli esami diagnostici hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.
A cura di Maurizio De Santis
L'infortunio di AndréFrank Zambo Anguissa è grave: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra, è questo l'esito degli esami diagnostici. Tempi di recupero previsti? Due o tre mesi (nella peggiore delle ipotesi). In sintesi: il 2025 per lui è già finito, Conte non potrà averlo a disposizione prima della fine di febbraio 2026 e la stessa partecipazione alla Coppa d'Africa è da escludere allo stato dei fatti. L'ex Fulham salterà una quindicina di match in Serie A e la parte restante della fase a gironi di Champions. Al massimo tornerà a sentire il jingle delle notti europee nei playoff, sempre che la squadra ci arrivi. Per il Napoli è l'ennesimo brutto colpo dopo quello di Kevin De Bruyne, perché il problema muscolare riscontrato in nazionale e il periodo necessario per guarigione e ritorno in squadra sono lunghi. È una mazzata per gli azzurri, considerati il "peso", la centralità e l'importanza tattica del calciatore che nella rosa non ha eguali. Non c'è un sostituto in grado di ereditarne il ruolo almeno fino a quando non sarà del tutto ristabilito, fattore che rende inevitabile il ricorso alla sessione invernale di mercato per colmare la lacuna in rosa.

Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital – si legge nella nota ufficiale del club partenopeo – che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

(in aggiornamento)

