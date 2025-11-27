Koné fa tremare Gasperini per Roma-Napoli: costretto al cambio per infortunio, problema alla caviglia

Manu Koné lascia il campo per un infortunio alla caviglia nel match contro il Midtjylland: la Roma trema e attende gli esami per valutare i tempi di recupero in vista dei prossimi impegni.

Brutte notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini: Manu Koné è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio nel match vinto contro il Midtjylland. Il centrocampista francese ha dovuto abbandonare la partita nel primo tempo dopo uno scontro di gioco che gli ha provocato un pestone alla caviglia.

Al 28° minuto Gasperini ha sostituito Koné con Cristante, sperando che l’infortunio non sia grave. Nella giornata di domani Koné si sottoporrà agli esami strumentali necessari per chiarire l'entità del danno: bisognerà valutare se si tratta soltanto di un forte trauma contusivo o se il colpo ha provocato un trauma distorsivo, ipotesi che potrebbe comportare uno stop più lungo.

Gasperini si è espresso così sulle condizioni del suo giocatore nel post-partita a Sky: "Koné ha subito una brutta entrata, vediamo nei prossimi giorni…".

Manu Koné fa tremare Gasperini per Roma-Napoli

Il calciatore francese, fino ad oggi presente in tutte le partite della Roma in questa stagione, rappresenta un tassello fondamentale a centrocampo. L’allenatore di Grugliasco spera di poterlo recuperare in vista dei prossimi impegni: domenica 30 novembre la Roma ospiterà il Napoli alle 20:45, per uno scontro al vertice della classifica ad altissima tensione; mentre domenica 7 dicembre la Magica sarà di scena a Cagliari.

Successivamente, martedì 11 dicembre, i giallorossi giocheranno in trasferta contro il Celtic in Europa League e torneranno all’Olimpico lunedì 15 dicembre per sfidare il Como. Un calendario molto fitto e con avversari ostici. Gasperini spera di non perdere per troppe partite il suo tassello fondamentale in mezzo al campo.