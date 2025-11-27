Europa League
La Roma riapre la corsa verso gli ottavi di Europa League: Midtjylland battuto 2-1

La Roma riapre la corsa verso gli ottavi di Europa League: Midtjylland battuto 2-1 grazie alle reti di El Aynaoui e El Shaarawy.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Roma brava e cinica, Midtjylland battuto 2-1: Gasperini riapre la corsa verso gli ottavi di Europa League grazie alle reti di El Aynaoui e El Shaarawy. Allo stadio Olimpico i giallorossi battono i danesi, primi in classifica nella League Phase, grazie a un avvio fulminante.

Con Dybala titolare al rientro dall’infortunio, i giallorossi passano in vantaggio già al 7’: cross di Celik e gran girata al volo di El Aynaoui. Nel finale El Shaarawy firma il 2-0, mentre Paulinho accorcia e crea tensione. L’unico aspetto negativo è l’infortunio alla caviglia di Koné, costretto a uscire prima della mezz’ora.

Immagine

El Aynaoui-El Shaarawy, la Roma vola anche in Europa

La partita si è accesa subito, con la Roma che ha sbloccato il risultato già al 7° minuto grazie a El Aynaoui. Il talento marocchino ha finalizzato al meglio un’azione manovrata con una splendida girata, facendo esplodere l’Olimpico.

Roma-Midtjylland 2-1, risultato finale della partita di Europa League: gol di El Aynaoui e El Shaarawy, gli highlights

La gioia del vantaggio è stata però parzialmente oscurata al 28°, quando Kone ha dovuto lasciare il campo per infortunio, sostituito da Cristante. Il cambio ha ridisegnato la mediana, ma non ha frenato la determinazione dei giallorossi.

Immagine

Il Midtjylland, guidato da Tullberg, ha tentato di reagire, ma si è scontrato con una difesa romanista solida e ben organizzata. La linea a tre composta da Ghilardi, Mancini e Ndicka ha contenuto gli attacchi avversari, mentre Svilar è stato chiamato in causa sporadicamente, rispondendo presente in ogni occasione.

Nella ripresa, i danesi hanno cercato di accelerare con gli ingressi di Brumado e Osorio (subito ammonito), ma le mosse di Gasperini hanno garantito freschezza e controllo. Al 60°, Ferguson ed El Shaarawy hanno preso il posto di Soulé e Pellegrini, e proprio il Faraone ha siglato il 2-0 all’82°.

Paulinho ha accorciato le distanze all’87’, creando tensione negli ultimi minuti, ma la Roma ha resistito, sfiorando il 3-1 con Cristante. Dopo tre minuti di recupero, Dabanovic ha fischiato la fine, con il risultato finale di 2-1 a favore dei giallorossi.

Roma-Midtjylland, il tabellino

Reti: 7′ El Aynaoui, 82′ El Shaarawy, 87′ Paulinho

Roma: Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik (77'Tsimikas), El Aynaoui, Kone (28'Cristante), Wesley; Soulé (60'Ferguson), Pellegrini (60'El Shaarawy), Dybala (77'Bailey) Allenatore: Gasperini

Midtjylland: Olafsson; Mbabu, Diao, Erlic, Bech, Jensen (66'Paulinho); Castillo (59'Andreasen), Bravo (46'Brumado), Billing; Franculino (74'Simsir), Gogorza (46'Osorio) Allenatore: Tullberg

Ammoniti: Cristante, Osorio, Bech, Mancini

Arbitro: Dabanovic (MNE)

Europa League
