Quando rientra Lukaku dopo l’infortunio: Conte punta ad averlo a disposizione per una data precisa

Romelu Lukaku è pronto a rientrare a disposizione del Napoli e di Conte. C’è una data da cerchiare in rosso per capire se in quell’occasione il belga sarà già pronto a scendere in campo.

Le immagini di Romelu Lukaku dolorante in campo ad agosto durante l'amichevole del Napoli in ritiro contro l'Olympiacos sono ancora negli occhi di Antonio Conte e di tutti i tifosi partenopei. Uno dei grandi protagonisti dell'ultimo Scudetto vinto dagli azzurri ha dovuto saltare quasi tutta la prima parte della stagione a causa di quella lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra che l'ha messo ko. L‘infortunio ha costretto il Napoli ad intervenire sul mercato per prendere Hojlund e adesso il belga, tornato a Napoli a fine ottobre, sembra essere vicino al rientro.

Nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions contro il Qarabag le parole di Conte hanno confermato la ripresa di Lukaku ma non il rientro immediato. Il belga però potrebbe già essere a disposizione del Napoli prima di Natale, prima della fine del 2025. La data da cerchiare in rosso potrebbe essere il 7 dicembre in occasione della sfida del Maradona tra il Napoli e la Juventus dell'ex Spalletti.

Lukaku subito dopo l’infortunio ad agosto.

Non è chiaro se in quell'occasione Conte regalerà qualche minuto a Lukaku ma il belga potrebbe essere a disposizione di Conte. Molto più probabile invece che Lukaku possa essere recuperato al 60-70% in vista della Supercoppa Italiana quando il 18 dicembre il Napoli con Inter, Bologna e Milan saranno impegnati per le Final Four al King Saud University Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita con la prima sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri.

Lukaku è un elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Conte che punta molto su un giocatore come il belga capace di conoscere al meglio i suoi automatismi in campo e che dunque conosce a memoria il suo allenatore. Da capire a quel punto, una volta recuperato totalmente Lukaku, in che modo Conte gestirà proprio il centravanti belga e lo stesso Hojlund che anche nell'ultima partita degli azzurri contro l'Atalanta ha dimostrato di interpretare al meglio il ruolo rispettando le consegne di mister Conte il quale ammira molto il suo lavoro in attacco.