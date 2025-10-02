Europa League
video suggerito
video suggerito

Roma-Lille, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

La Roma scende in campo per la 2a giornata della League Phase di Europa League e ospita il Lille: si gioca allo stadio Olimpico alle ore 21. Le formazioni di Gasperini e Genesio.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Dopo la vittoria di Nizza, la Roma torna in campo per la 2a giornata della League Phase dell'Europa League 2025-2026 e ospita il Lille: i giallorossi di Gian Piero Gasperini ospitano la squadra di Bruno Genesio allo stadio Olimpico di Roma, con fischio d'inizio alle ore 21.

La squadra giallorossa sta vivendo un momento di grande entusiasmo con quattro vittorie su cinque in campionato e un buon debutto in Europa League con il 2-1 di Nizza, che ha dato fiducia e compattezza alla Magica e a tutto l'ambiente. I numeri sono importanti: con appena due gol subiti complessivamente, la Roma vanta attualmente la miglior difesa d’Europa. Battere i francesi significherebbe compiere un ulteriore passo verso la qualificazione alla fase successiva, possibile sia con un piazzamento nei primi otto posti sia, in alternativa, attraverso i playoff riservati a chi chiude tra il nono e il venticinquesimo posto.

Il Lille dell’ex milanista Olivier Giroud arriva alla sfida in buona forma, con forte di dieci punti in sei giornate di Ligue 1 e del successo nella gara d’esordio di Europa League.

Leggi anche
Bologna-Friburgo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita
  • Partita: Roma-Lille
  • Orario: 21:00
  • Dove: stadio Olimpico, Roma
  • Quando: giovedì 2 ottobre 2025
  • Diretta TV: Sky
  • Diretta streaming: SkyGo, Now
  • Competizione: 2a giornata di Europa League

Dove vedere Roma-Lille in diretta TV

La partita che la Roma giocherà contro il Lille, valida per la seconda giornata di Europa League 25-26, sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Gli abbonati potranno sintonizzarsi all'evento sintonizzandosi ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251).

Roma-Lille, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

La sfida tra Roma e Lille si potrà seguire anche in diretta streaming sull'app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e in diretta a pagamento di Sky.

Roma-Lille, le formazioni ufficiali della partita di Europa League

Gasperini rilancia Ferguson dal 1′ con El Shaarawy e Soulé nel tridente. In mezzo al campo con Koné ci sarà El Aynaoui mentre sulle fasce conferma per Rensch e Tsimikas. Bruno Genesio si affida all'esperienza di Giroud e Bentaleb.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

Lille (4-2-3-1): Bodart; Tiago Santos, Ngoy, Goffi, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia, Giroud. Allenatore: Bruno Genesio.

Immagine
Immagine
Europa League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Europa League 2025/26
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
CHAMPIONS
Il Napoli vince con De Bruyne top e Hojlund devastante. Juve, pari beffa col Villarreal
Costacurta contrariato da De Bruyne: "Deve sapere che il Napoli ha vinto anche senza di lui"
Capello incredulo sulle scelte di Tudor, lo incalza dopo Villarreal-Juve: "Ma ti sei accorto o no?"
I bianconeri vedono sfumare il successo al 90°, il 2-2 vanifica la bella rimonta della squadra di Tudor
Tudor esalta tre giocatori della Juve dopo il pari col Villarreal: "Loro mantengono la baracca"
Conte apprende in diretta cosa ha detto De Bruyne, gli ricorda chi comanda col sorriso sulle labbra
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Europa League
api url views