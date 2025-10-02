Roma-Lille, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

La Roma scende in campo per la 2a giornata della League Phase di Europa League e ospita il Lille: si gioca allo stadio Olimpico alle ore 21. Le formazioni di Gasperini e Genesio.

Dopo la vittoria di Nizza, la Roma torna in campo per la 2a giornata della League Phase dell'Europa League 2025-2026 e ospita il Lille: i giallorossi di Gian Piero Gasperini ospitano la squadra di Bruno Genesio allo stadio Olimpico di Roma, con fischio d'inizio alle ore 21.

La squadra giallorossa sta vivendo un momento di grande entusiasmo con quattro vittorie su cinque in campionato e un buon debutto in Europa League con il 2-1 di Nizza, che ha dato fiducia e compattezza alla Magica e a tutto l'ambiente. I numeri sono importanti: con appena due gol subiti complessivamente, la Roma vanta attualmente la miglior difesa d’Europa. Battere i francesi significherebbe compiere un ulteriore passo verso la qualificazione alla fase successiva, possibile sia con un piazzamento nei primi otto posti sia, in alternativa, attraverso i playoff riservati a chi chiude tra il nono e il venticinquesimo posto.

Il Lille dell’ex milanista Olivier Giroud arriva alla sfida in buona forma, con forte di dieci punti in sei giornate di Ligue 1 e del successo nella gara d’esordio di Europa League.

Partita: Roma-Lille

Orario: 21:00

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: giovedì 2 ottobre 2025

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, Now

Competizione: 2a giornata di Europa League

Dove vedere Roma-Lille in diretta TV

La partita che la Roma giocherà contro il Lille, valida per la seconda giornata di Europa League 25-26, sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Gli abbonati potranno sintonizzarsi all'evento sintonizzandosi ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251).

Roma-Lille, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

La sfida tra Roma e Lille si potrà seguire anche in diretta streaming sull'app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e in diretta a pagamento di Sky.

Roma-Lille, le formazioni ufficiali della partita di Europa League

Gasperini rilancia Ferguson dal 1′ con El Shaarawy e Soulé nel tridente. In mezzo al campo con Koné ci sarà El Aynaoui mentre sulle fasce conferma per Rensch e Tsimikas. Bruno Genesio si affida all'esperienza di Giroud e Bentaleb.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

Lille (4-2-3-1): Bodart; Tiago Santos, Ngoy, Goffi, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia, Giroud. Allenatore: Bruno Genesio.