La Roma di Gasp vince anche in Europa ma rischia nel finale: Nizza ko, segnano N’Dicka e Mancini

Gasperini inizia benissimo la sua prima in Europa con la Roma. I giallorossi vincono 2-1 in casa del Nizza anche se rischiano nel finale. Succede tutto nel secondo tempo quando Gasp fa entrare Pellegrini il quale cambia totalmente la partita. Segnano di testa N'Dicka su assist del capitano della Roma e poi Mancini con un inserimento perfetto. Nel finale il Nizza trova il gol che riapre la partita con un rigore di Moffi trasformato dopo un ingenuo fallo di Pisilli. Al triplice fischio è 1-2.

Il momento in cui Mancini segna il gol del vantaggio annullato poi per fuorigioco.

La Roma ha iniziato il suo primo tempo schierando una formazione con Dobvyk come unico terminale offensivo. L'attaccante giallorosso però non è riuscito a incidere nei primi 45 minuti anche perché il Nizza è riuscito a ingabbiarlo senza dargli possibilità di penetrare nella loro retroguardia. Entrambe le squadre hanno mostrato una solidità difensiva importante non concedendo nulla agli attaccanti avversari. Ecco perché in questo primo tempo in tanti si sono esibiti in tiri dalla distanza.

Il primo è stato di Mendy per il Nizza con palla finita abbondantemente alta sulla traversa. Per la Roma invece ci ha provato Rensch che con il sinistro, accentrandosi, non ha inquadrato lo specchio della porta. La svolta era arrivata quasi allo scadere della prima frazione quando Mancini, sfruttando un ottimo cross da sinistra, di testa mette in rete la palla che sarebbe valsa lo 0-1. L'arbitro però annullato subito per fuorigioco dello stesso difensore centrale. Il primo tempo si chiude così con il punteggio di 0-0.

Il primo gol della Roma segnato da N’Dicka.

Roma scatenata nel secondo tempo con l'ingresso di Pellegrini

Gasperini nel secondo tempo manda in campo Lorenzo Pellegrini e la partita cambia completamente. Il capitano si rende protagonista di almeno un paio di giocate pericolose per poi rendersi protagonista dell'assist da calcio d'angolo per la testa di N'Dicka che fa 0-1. Passano pochissimi minuti è la Roma va ancora in gol, questa volta con Mancini. Il difensore giallorosso si inserisce al meglio in area di rigore con un movimento verticale e mette la palla in rete.

Ottima giocata di Tsimikas da sinistra che con un cross perfetto serve sui piedi di Mancini un pallone da spingere solo in rete. Gasperini a questo punto fa una girandola di sostituzione e manda in campo anche Pisilli che però si rende protagonista di un ingenuo fallo da rigore su Mendy e l'arbitro fischia fallo. Dagli undici metri si presenta Moffi che non sbaglia e riapre la partita con più di un quarto d'ora da giocare. Nel finale però i francesi non riescono a pareggiare e Gasp si porta a casa i primi tre punti europei.